​​​​​​​​⚡️Полюс рекомендовал финальные дивиденды за 2024 год!

💰10 марта совет директоров компании рекомендовал по итогам четвертого квартала прошлого года выплатить 730 руб на акцию. После сплита дивиденд составит 73 руб. Последний день для покупки — 24 апреля. Доходность по текущим ценам составляет ~3,8%.

📉На новость акции отреагировали небольшим ростом, за которым последовало снижение.

📊В прошлом году компания возобновила выплату дивидендов после трехлетнего перерыва (последний раз дивиденды выплачивались за первое полугодие 2021 года). По итогам 9 месяцев 2024 года было выплачено 1301,75 руб на акцию (доходность - 8,8%).

📁Дивидендная политика Полюса подразумевает дивиденды каждые полгода по 30% от EBITDA, если отношение чистого долга к EBITDA будет меньше 2.5х.

Прошедший год дал компании прекрасную возможность заработать на росте золота:

🔹выручка увеличилась на 40% (до 7,3 млрд долл).

🔹общий объем продажи золота вырос на 11% (до 3,1 млн унций).

🔹EBITDA увеличилась на 49%, до рекордных 5,7 млрд долл.

🔹отношение чистого долга к скорректированному показателю EBITDA снизилось до 1,1х (2023г. - 1,9x).

🔹свободный денежный поток сократился на 22% (до 749 млн долл), в результате оттока в оборотный капитал и увеличения капитальных затрат на 32%.

🗣На 2025 год Полюс прогнозирует снижение производства золота до 2,5–2,6 млн унций, при этом менеджмент подтвердил долгосрочный прогноз удвоения добычи к 2030 году. Начинается активная инвестиционная программа. Компания планирует увеличить капзатрат на 75–100% по сравнению с прошлым годом.

💼 Сейчас в моем портфеле всего лишь 4 акции Полюса со средней ценой покупки в 8900 руб, последний раз добирал их в январе 2023 года. После дробления акций возможно начну понемногу докупать компанию. Однако не стоит забывать, что сейчас стоимость драгоценного металла находится на своих исторических максимумах и для существенной переоценки акций Полюса необходимо очередное ралли в золоте.

📌Напомню, что с 21 по 26 марта Мосбиржа временно приостановит торги акциями Полюса из-за предстоящего сплита (стоимость одной акции уменьшится в десять раз).

✅Полюс — крупнейший производитель золота в России и одна из 5 ведущих глобальных золотодобывающих компаний. Обладает крупнейшими запасами золота в мире (108 млн унций).

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