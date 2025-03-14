​​​​​​​​⚡️НОВАТЭК объявил финальные дивиденды за 2024 год

💰12 марта совет директоров компании рекомендовал выплатить 46,65 руб на одну акцию. Последний день для покупки под дивиденды — 25 апреля. Доходность к текущей цене составляет 3,7%.

📊Компания традиционно дважды в год направляет на дивиденды не менее 50% от чистой прибыли по МСФО, скорректированной на статьи, не относящиеся к основной деятельности и неденежные статьи.

📌Суммарные дивидендные выплаты за 2024 год составят 82,15 руб на одну акцию (~7,3% доходности), включая промежуточные дивиденды, выплаченные по результатам первого полугодия прошлого года в размере 35,5 руб.

В последние годы дивдоходность ниже среднерыночной, потому что компания сфокусирована на росте операционных показателей.

💼В настоящее время доля Новатэка в моем портфеле составляет 3,9% (121 тыс руб). С учетом рекомендаций мне будет выплачено 4000 руб (уже с вычетом НДФЛ).

Дивиденды для Новатэка не являются определяющим фактором. Важнее перспективы строительства ледового флота и увеличения загрузки Арктик СПГ-2. Несмотря на санкционное давление компания остается уникальной и адаптируется к новым реалиям. Я регулярно докупаю акции Новатэка в свой портфель и считаю, что со временем компания сможет перестроить все процессы и реализовать запланированные проекты.

✅Новатэк - один из крупнейших независимых производителей природного газа, занимает 12% в добычи в РФ, а также является публичной компанией №3 в мире по доказанным запасам газа.

Еще больше информации в моем телеграм канале, там же публикую все свои сделки:

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