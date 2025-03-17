​​​​​​​​Выручка Татнефти превысила 2 триллиона рублей!

13 марта 2025 года компания опубликовала консолидированную финансовую отчетность по МСФО за 2024 год.

Из нее следует:

Выручка увеличилась на 27,8% (с 1,5 до 2 трлн руб.) на фоне роста цен на нефть.

Чистая прибыль выросла на 6,3% (с 287 до 306 млрд руб.).

Капитальные затраты снизились на 23,5% (с 223 до 170 млрд руб.).

Свободный денежный поток вырос в 2,5 раза (с 103 до 235 млрд руб.).

Остаток денежных средств на 31 декабря 2024 года увеличился до 117 млрд руб. (годом ранее — 84 млрд руб.).

Чистый долг отрицательный и составляет -104 млрд руб.

Дивиденды

Компания традиционно трижды в год направляет на дивиденды не менее 50% от чистой прибыли по МСФО или РСБУ, в зависимости от большей величины.

По итогам работы за 1 полугодие и 9 месяцев 2024 года компания уже выплатила 55,59 руб. на акцию (доходность 9,6%).

С учетом отрицательного чистого долга, есть вероятность, что выплаты за 4 квартал 2024 года превысят установленный в дивидендной политике минимум и могут составить 30–40 руб. на оба типа акций.

Итоговые дивиденды должны быть объявлены в апреле, а выплаты традиционно пройдут в июле.

Для сравнения:

За 2023 год суммарно было выплачено 87,88 руб. на акцию.

За 2022 год — 67,28 руб.

Доля в портфеле

В настоящее время Татнефть занимает 5,5% моего инвестиционного портфеля (174 тыс. руб.). Я продолжаю регулярно докупать акции компании, при этом, с учетом возросшей разницы в цене между обыкновенными и привилегированными акциями, отдаю предпочтение последним.

О компании

Татнефть — одна из крупнейших российских вертикально-интегрированных компаний, в составе которой развиваются:

нефтегазодобыча,

нефтепереработка,

нефтегазохимия,

шинный бизнес,

сеть АЗС,

композитный кластер,

электроэнергетика,

разработка и производство оборудования для нефтегазовой отрасли,

сервисные структуры.