​​​​​​​​Выручка Татнефти превысила 2 триллиона рублей!

Из нее следует:
Выручка увеличилась на 27,8% (с 1,5 до 2 трлн руб.) на фоне роста цен на нефть.
Чистая прибыль выросла на 6,3% (с 287 до 306 млрд руб.).
Капитальные затраты снизились на 23,5% (с 223 до 170 млрд руб.).
Свободный денежный поток вырос в 2,5 раза (с 103 до 235 млрд руб.).
Остаток денежных средств на 31 декабря 2024 года увеличился до 117 млрд руб. (годом ранее — 84 млрд руб.).
Чистый долг отрицательный и составляет -104 млрд руб.
Дивиденды
Компания традиционно трижды в год направляет на дивиденды не менее 50% от чистой прибыли по МСФО или РСБУ, в зависимости от большей величины.
По итогам работы за 1 полугодие и 9 месяцев 2024 года компания уже выплатила 55,59 руб. на акцию (доходность 9,6%).
С учетом отрицательного чистого долга, есть вероятность, что выплаты за 4 квартал 2024 года превысят установленный в дивидендной политике минимум и могут составить 30–40 руб. на оба типа акций.
Итоговые дивиденды должны быть объявлены в апреле, а выплаты традиционно пройдут в июле.
Для сравнения:
За 2023 год суммарно было выплачено 87,88 руб. на акцию.
За 2022 год — 67,28 руб.
Доля в портфеле
В настоящее время Татнефть занимает 5,5% моего инвестиционного портфеля (174 тыс. руб.). Я продолжаю регулярно докупать акции компании, при этом, с учетом возросшей разницы в цене между обыкновенными и привилегированными акциями, отдаю предпочтение последним.
О компании
Татнефть — одна из крупнейших российских вертикально-интегрированных компаний, в составе которой развиваются:
нефтегазодобыча,
нефтепереработка,
нефтегазохимия,
шинный бизнес,
сеть АЗС,
композитный кластер,
электроэнергетика,
разработка и производство оборудования для нефтегазовой отрасли,
сервисные структуры.
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