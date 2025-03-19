Бизнес Scloud 05.03 Мобильный
Инвестиции
Инвестиции

​​❌Менеджмент Норникеля рекомендует не распределять дивиденды за 2024 год. 

🗣Глава компании Владимир Потанин заявил, что платить дивиденды в отсутствии свободного денежного потока в счет кредитов неправильно. Поэтому компания будет работать над увеличением денежного потока. 

📌Еще в феврале текущего года первый вице-президент — финансовый директор Норникеля Сергей Малышев заявил, что менеджмент компании будет рекомендовать не выплачивать дивиденды за 2024 год, так как в условиях сохраняющейся турбулентности сырьевых рынков и высоких геополитических рисков абсолютным приоритетом является поддержание финансовой устойчивости компании, повышение операционной эффективности и инвестиции в рынки и продукты будущего. 

❗️Довольно предсказуемое и правильное решение. На фоне этой новости акции компании выглядят не хуже рынка, их стоимость почти не изменилась. 

💰Действующая ранее дивидендная политика с привязкой к EBITDA прекратила свое существование 1 января 2023 года. Ожидается новая дивидендная политика, которая скорее всего будет привязана к денежному потоку. Однако из-за ожиданий широкой инвестпрограммы (2025 год ~ 2,1 млрд долл, 2026 год ~ 2,5 млрд, 2027 год ~ 3 млрд) норма выплат сократится. 

Последний раз Норникель выплачивал дивиденды в размере 9,15 руб на акцию (~5,3% доходности) в декабре 2023 года по итогам работы за 9 месяцев. 

💼В настоящее время доля Норникеля в моем портфеле составляет 2,4% (76 тыс руб). Продолжаю считать акции компании в долгосрочной перспективе привлекательными. В этой связи понемногу добираю бумагу в свой портфель. Хочется верить, что компания находится на дне цикла, а восстановление цен на никель и палладий окажет положительный эффект на ее финансовые результаты. 

Еще больше информации в моем телеграм канале, там же публикую все свои сделки:

https://t.me/+ZTuuAPAkqbw3MTAy

Информации об авторе

Инвестиции

Инвестиции

инвестор

1 подписчик 31 пост

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Цефея Новая

Приглашаем бухгалтеров и руководителей на Единый семинар 1С — 2 апреля в 10:00 по местному времени

2025 год уже приносит серьезные изменения: новые налоговые требования, обновленные ФСБУ, усиление контроля за отчетностью. Как не допустить ошибок и сдать отчеты без штрафов?

Приглашаем бухгалтеров и руководителей на Единый семинар 1С — 2 апреля в 10:00 по местному времени

Начать дискуссию