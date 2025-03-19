​​❌Менеджмент Норникеля рекомендует не распределять дивиденды за 2024 год. 

🗣Глава компании Владимир Потанин заявил, что платить дивиденды в отсутствии свободного денежного потока в счет кредитов неправильно. Поэтому компания будет работать над увеличением денежного потока.

📌Еще в феврале текущего года первый вице-президент — финансовый директор Норникеля Сергей Малышев заявил, что менеджмент компании будет рекомендовать не выплачивать дивиденды за 2024 год, так как в условиях сохраняющейся турбулентности сырьевых рынков и высоких геополитических рисков абсолютным приоритетом является поддержание финансовой устойчивости компании, повышение операционной эффективности и инвестиции в рынки и продукты будущего.

❗️Довольно предсказуемое и правильное решение. На фоне этой новости акции компании выглядят не хуже рынка, их стоимость почти не изменилась.

💰Действующая ранее дивидендная политика с привязкой к EBITDA прекратила свое существование 1 января 2023 года. Ожидается новая дивидендная политика, которая скорее всего будет привязана к денежному потоку. Однако из-за ожиданий широкой инвестпрограммы (2025 год ~ 2,1 млрд долл, 2026 год ~ 2,5 млрд, 2027 год ~ 3 млрд) норма выплат сократится.

Последний раз Норникель выплачивал дивиденды в размере 9,15 руб на акцию (~5,3% доходности) в декабре 2023 года по итогам работы за 9 месяцев.

💼В настоящее время доля Норникеля в моем портфеле составляет 2,4% (76 тыс руб). Продолжаю считать акции компании в долгосрочной перспективе привлекательными. В этой связи понемногу добираю бумагу в свой портфель. Хочется верить, что компания находится на дне цикла, а восстановление цен на никель и палладий окажет положительный эффект на ее финансовые результаты.

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