​​​​​​​​​​⚡️Интер РАО рекомендовал дивиденды за 2024 год

💰18 марта совет директоров компании рекомендовал выплатить 0,35 руб на одну акцию. Последний день для покупки под дивиденды — 6 июня. Доходность к текущей цене составляет 9,5%.

📊Дивидендная политика Интер РАО предполагает выплату 25% от чистой прибыли по МСФО, что соответствует многолетней практике компании. Выплаты производятся один раз в год.

📌По итогам работы за 2023 год дивидендами было выплачено 0,32 руб на акцию (8,1% доходности).

💼В моем портфеле Интер РАО занимает всего лишь 0,7% (23 тыс руб), а общая доля компаний из сектора энергогенерации - 2% (Ленэнерго префы). Сумма выплат составит 1800 руб (чистыми).

За прошлый год капитальные расходы Интер РАО выросли на 72% (до 115 млрд руб), а денежная "кубышка" сократилась до 523 млрд руб (-33 млрд). Если бы не рост на 93% (до 82 млрд руб) финансовых доходов (от размещения "кубышки" на банковских депозитах и в облигациях), то чистая прибыль была бы ниже, чем по итогам 2023 года.

Из-за расширенной инвестпрограммы есть риск, что денежная позиция компании будет сокращаться и дальше, а процентные доходы падать. В то же время долгосрочно инвестиции в рост бизнеса могут быть позитивным фактором, так как компания будет получать больше прибыли от своей основной деятельности.

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