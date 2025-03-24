​​​​​​​​⚡️Годовой отчет Икс 5 и объявленный спецдивиденд

📊Корпоративный центр Икс 5, российская продуктовая розничная компания, которая управляет торговыми сетями «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Чижик», 21 марта опубликовала финансовые показатели за 2024 год.

🔹количество покупателей выросло на 11,8% (до 8,1 млрд человек), а средний чек на 11%.

🔹дополнительно открыто 2543 новых магазинов, общее их количество составило 27015.

🔹выручка выросла на 24,2% (с 3,1 до 3,9 трлн руб). У сети "жёстких дискаунтеров" Чижик она подросла более чем в 2 раза (с 118 до 249 млрд).

🔹чистая прибыль увеличилась на 21,8% (с 90 до 110 млрд руб).

🔹 чистый долг снизился на 85% (со 187 до 28 млрд руб). Соотношение чистый долг/EBITDA составляет всего 0,1х. При этом если учитывать предстоящие выплаты, то этот показатель увеличится до 0,88х (2023г. - 0,89х).

🔹денежные средства и их эквиваленты составили 68 млрд руб. Помимо этого на банковских депозитах со сроком погашения не более года под ставку в

диапазоне 21-25% годовых, размещено 192 млрд рублей.

💰Дивиденды

Новая дивидендная политика предполагает выплату дивидендов дважды в год по результатам своей деятельности последовательно за предыдущий отчетный год и за 9 месяцев. Совет директоров будет исходить из объёма свободного денежного потока с учетом долговой нагрузки (чистый долг/EBITDA) не менее 1,2х и не более 1,4х.

21.03.2025 на основании финансовых результатов компании за 2024 год и накопленной нераспределённой прибыли прошлых лет, совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды в размере 648 руб на акцию (17,7% доходности). Последний день для покупки акций с целью получения выплат — 8 июля.

Исходя из того, что долговая нагрузка Икс 5 (с учетом всех предстоящих выплат) составит 0,88х, а по дивидендной политике этот показатель должен быть не менее 1,2х, думаю до конца года мы получим еще около 500 руб на акцию. Общая же сумма дивидендов в 2025 году может составить порядка 1100-1200 руб (~30-33% доходности к текущей цене).

📈До приостановке в апреле прошлого года торгов расписками Икс 5 в моем портфели их находилось всего лишь 13 штук (36 тыс руб). После принудительной редомициляции и возобновления торгов акциями (09.01.2025) я стал активно добирать бумаги в свой портфель, доведя их долю до 4,5% (146 тыс руб). С учетом рекомендаций мне будет выплачено 22500 руб (уже с вычетом НДФЛ).

📌Считаю Икс 5 самым интересным представителем сектора продуктового ритейла, в связи с чем продолжу добирать компанию в рамках своих ежемесячных покупок.

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