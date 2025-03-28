​​​​​​​​⚡️Лукойл рекомендовал итоговые дивиденды за 2024 год! 

💸Во вторник совет директоров компании рекомендовал выплатить 541 руб на акцию. Последний день для покупки под дивиденды — 2 июня. Доходность к текущей цене составляет 7,5%.

📊Лукойл выплачивает дивиденды дважды в год, направляя на них 100% от скорректированного свободного денежного потока.

Напомню, что Лукойл уже выплатил акционерам промежуточный дивиденд за 9 месяцев 2024 года в размере 514 руб на одну акцию (его размер рассчитывается по данным МСФО за 6 месяцев).

Общий дивиденд за 2024 год составит 1055 руб (~15% доходности). По итогам 2023 года было выплачено 945 руб (~13% доходности).

📊25.03.2025 компания раскрыла финансовую отчетность по МСФО за рассматриваемый период, из которой следует:

🔹выручка превысила 8,6 трлн руб, увеличившись на 8,7% (2023г. - 7,9 трлн).

🔹чистая прибыль сократилась на 26,5% (с 1,15 трлн руб до 848 млрд руб). На снижение прибыли оказали влияния рост себестоимости и налоговой нагрузки.

🔹чистый долг отрицательный.

🔹на балансе компании находится более 1,4 трлн денежных средств, из которых 1,25 трлн в иностранных валютах.

💼В рамках ежемесячных покупок я регулярно добираю в свой портфель акции Лукойла, доля которых сейчас в нем составляет 10% (317 тыс рублей). С учетом рекомендаций мне будет выплачено 21000 руб (уже с вычетом НДФЛ).

✅Лукойл - это крупнейшая нефтяная компания России, имеющая большие проекты за границей. Рост выручки, отрицательный чистый долг и высокая потенциальная дивидендная доходность делают акции компании привлекательными для долгосрочных инвесторов.

В общем, прекрасная дивидендная история!

Еще больше информации в моем телеграм канале, там же публикую все свои сделки:

https://t.me/+ZTuuAPAkqbw3MTAy