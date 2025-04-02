​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​💰Мой пассивный доход по брокерскому портфелю за март 2025 года!

📌По традиции март довольно слабый месяц по выплатам, но я открыто делюсь с вами своими результатами инвестирования.

1) Дивиденды по акциям не поступали.

💰Дивидендами в этом году получено 12,2 тыс руб (чистыми).

📌Рекомендованные и планируемые к выплате в ближайшее время дивиденды на общую сумму в 58,6 тыс руб от компаний, находящихся в моем портфеле: Лукойл, Новатэк, Фосагро, Полюс, Яндекс, Т-Технологии, Интер РАО, Банк Санкт-Петербург, Мать и дитя, Х5.

2) Купоны по облигациям (+погашение одного из выпусков) в сумме 5845 руб (без вычета НДФЛ, так как они поступают на ИИС):

🔹ХКФ Банк выпуск 4 - 259 руб. В связи с досрочным погашением данного выпуска по оферте, мною получена разница между ценой покупки и выплаченным номиналом в размере 2275 руб.

🔹ЕвроТранс - 111 руб.

🔹ЕвроТранс БО-001Р-02 - 165 руб.

🔹Глоракс 001Р-02 - 170 руб.

🔹Сэтл Групп 2Р-02 - 304 руб.

🔹ВИС Финанс выпуск 3 - 225 руб.

🔹ТД РКС-Сочи 002Р-03 - 456 руб.

🔹Новосибирскавтодор БО-01 - 473 руб.

🔹Автодор выпуск 1 - 198 руб.

🔹ИКС 5 ФИНАНС 003Р-02 - 181 руб.

🔹ЗАС Корпсан БО-ПО1 - 466 руб.

🔹Инарктика выпуск 2 - 248 руб.

🔹Балтийский лизинг БО-П11 - 95 руб.

🔹Группа Черкизово БО-001Р-07 - 91 руб.

🔹Делимобиль 1Р-03 - 112 руб.

🔹Полюс ПБО-04 ($) - 16 руб.

❗️Именно под данными наименованиями облигации торгуются в приложении Т-Инвестиции!

💰Купонами в этом году получено 11,4 тыс руб.

3) Выплаты по займам в Джетленд в сумме 36 руб.

❗️Продолжаю избавляться от займов, осталось вывести 2600 руб.

4) Фонд "Крупнейшие компании РФ" (TMOS) в сумме 104 тыс руб. Поступающие дивиденды автоматически реинвестируются обратно в фонд.

‼️Итого за март мой пассивный доход составил 5881 руб, вся сумма реинвестирована обратно в фондовый рынок, так как сложный процент прерывать нельзя.

Еще больше информации в моем телеграм канале, там же публикую все свои сделки:

https://t.me/+ZTuuAPAkqbw3MTAy