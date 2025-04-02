​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​💰Мой пассивный доход по брокерскому портфелю за март 2025 года!

1) Дивиденды по акциям не поступали.
💰Дивидендами в этом году получено 12,2 тыс руб (чистыми).
📌Рекомендованные и планируемые к выплате в ближайшее время дивиденды на общую сумму в 58,6 тыс руб от компаний, находящихся в моем портфеле: Лукойл, Новатэк, Фосагро, Полюс, Яндекс, Т-Технологии, Интер РАО, Банк Санкт-Петербург, Мать и дитя, Х5.
2) Купоны по облигациям (+погашение одного из выпусков) в сумме 5845 руб (без вычета НДФЛ, так как они поступают на ИИС):
🔹ХКФ Банк выпуск 4 - 259 руб. В связи с досрочным погашением данного выпуска по оферте, мною получена разница между ценой покупки и выплаченным номиналом в размере 2275 руб.
🔹ЕвроТранс - 111 руб.
🔹ЕвроТранс БО-001Р-02 - 165 руб.
🔹Глоракс 001Р-02 - 170 руб.
🔹Сэтл Групп 2Р-02 - 304 руб.
🔹ВИС Финанс выпуск 3 - 225 руб.
🔹ТД РКС-Сочи 002Р-03 - 456 руб.
🔹Новосибирскавтодор БО-01 - 473 руб.
🔹Автодор выпуск 1 - 198 руб.
🔹ИКС 5 ФИНАНС 003Р-02 - 181 руб.
🔹ЗАС Корпсан БО-ПО1 - 466 руб.
🔹Инарктика выпуск 2 - 248 руб.
🔹Балтийский лизинг БО-П11 - 95 руб.
🔹Группа Черкизово БО-001Р-07 - 91 руб.
🔹Делимобиль 1Р-03 - 112 руб.
🔹Полюс ПБО-04 ($) - 16 руб.
❗️Именно под данными наименованиями облигации торгуются в приложении Т-Инвестиции!
💰Купонами в этом году получено 11,4 тыс руб.
3) Выплаты по займам в Джетленд в сумме 36 руб.
❗️Продолжаю избавляться от займов, осталось вывести 2600 руб.
4) Фонд "Крупнейшие компании РФ" (TMOS) в сумме 104 тыс руб. Поступающие дивиденды автоматически реинвестируются обратно в фонд.
‼️Итого за март мой пассивный доход составил 5881 руб, вся сумма реинвестирована обратно в фондовый рынок, так как сложный процент прерывать нельзя.
Еще больше информации в моем телеграм канале, там же публикую все свои сделки:
https://t.me/+ZTuuAPAkqbw3MTAy
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