ЦОК КПП УСН 31.03 Мобильный
Инвестиции
Инвестиции

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​💰Мой пассивный доход по брокерскому портфелю за март 2025 года!

📌По традиции март довольно слабый месяц по выплатам, но я открыто делюсь с вами своими результатами инвестирования. 

1) Дивиденды по акциям не поступали. 

💰Дивидендами в этом году получено 12,2 тыс руб (чистыми). 

📌Рекомендованные и планируемые к выплате в ближайшее время дивиденды на общую сумму в 58,6 тыс руб от компаний, находящихся в моем портфеле: Лукойл, Новатэк, Фосагро, Полюс, Яндекс, Т-Технологии, Интер РАО, Банк Санкт-Петербург, Мать и дитя, Х5. 

2) Купоны по облигациям (+погашение одного из выпусков) в сумме 5845 руб (без вычета НДФЛ, так как они поступают на ИИС):
🔹ХКФ Банк выпуск 4 - 259 руб. В связи с досрочным погашением данного выпуска по оферте, мною получена разница между ценой покупки и выплаченным номиналом в размере 2275 руб. 
🔹ЕвроТранс - 111 руб. 
🔹ЕвроТранс БО-001Р-02 - 165 руб. 
🔹Глоракс 001Р-02 - 170 руб. 
🔹Сэтл Групп 2Р-02 - 304 руб. 
🔹ВИС Финанс выпуск 3 - 225 руб. 
🔹ТД РКС-Сочи 002Р-03 - 456 руб. 
🔹Новосибирскавтодор БО-01 - 473 руб. 
🔹Автодор выпуск 1 - 198 руб. 
🔹ИКС 5 ФИНАНС 003Р-02 - 181 руб. 
🔹ЗАС Корпсан БО-ПО1 - 466 руб. 
🔹Инарктика выпуск 2 - 248 руб. 
🔹Балтийский лизинг БО-П11 - 95 руб. 
🔹Группа Черкизово БО-001Р-07 - 91 руб.
🔹Делимобиль 1Р-03 - 112 руб. 
🔹Полюс ПБО-04 ($) - 16 руб.

❗️Именно под данными наименованиями облигации торгуются в приложении Т-Инвестиции!

💰Купонами в этом году получено 11,4 тыс руб. 

3) Выплаты по займам в Джетленд в сумме 36 руб.

❗️Продолжаю избавляться от займов, осталось вывести 2600 руб.

4) Фонд "Крупнейшие компании РФ" (TMOS) в сумме 104 тыс руб. Поступающие дивиденды автоматически реинвестируются обратно в фонд.

‼️Итого за март мой пассивный доход составил 5881 руб, вся сумма реинвестирована обратно в фондовый рынок, так как сложный процент прерывать нельзя. 

Еще больше информации в моем телеграм канале, там же публикую все свои сделки:

https://t.me/+ZTuuAPAkqbw3MTAy

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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