​​​​​​​​​​⚡️Московская биржа объявила дивиденды за 2024 год! 

🗣До 2021 года Московская биржа стабильно направляла на дивиденды около 85% от чистой прибыли по МСФО (по див.политике предполагается не менее 50%). Однако в 2023 году было выплачено всего лишь 30%. Менеджмент заявил, что в условиях неспокойного внешнего фона платить дивиденды в размере 85% непросто. В прошлом году на дивиденды было направлено 65%.
Предполагалось, что за 2024 год компания выплатит акционерам от 65% до 80% чистой прибыли или 22,8–28 руб на бумагу.
Как итог, Мосбиржа направит на дивиденды 75% чистой прибыли или 26,11 руб на акцию, что вполне неплохо.
💼В моем портфеле доля Московской биржи составляет 2,2% (64 тыс руб). С учетом рекомендаций мне будет выплачено 7500 руб (уже с вычетом НДФЛ).
✅Мосбиржа является крепким представителем финансового сектора и продолжает эффективно генерировать прибыль для своих акционеров, а текущая коррекции ее акций неплохая возможность добрать прекрасную компанию в свой портфель.
Еще больше информации в моем телеграм-канале, там же публикую все свои сделки:
https://t.me/+ZTuuAPAkqbw3MTAy
Начать дискуссию