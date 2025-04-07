​​​​​​​​​​⚡️Московская биржа объявила дивиденды за 2024 год! 

💰В прошлую пятницу наблюдательный совет компании рекомендовал годовому собранию выплатить 26,11 руб на акцию. Даты закрытия реестра на получение дивидендов и годового собрания акционеров будут объявлены позже. Доходность к текущей цене составляет 13,5%.

🗣До 2021 года Московская биржа стабильно направляла на дивиденды около 85% от чистой прибыли по МСФО (по див.политике предполагается не менее 50%). Однако в 2023 году было выплачено всего лишь 30%. Менеджмент заявил, что в условиях неспокойного внешнего фона платить дивиденды в размере 85% непросто. В прошлом году на дивиденды было направлено 65%.

Предполагалось, что за 2024 год компания выплатит акционерам от 65% до 80% чистой прибыли или 22,8–28 руб на бумагу.

Как итог, Мосбиржа направит на дивиденды 75% чистой прибыли или 26,11 руб на акцию, что вполне неплохо.

💼В моем портфеле доля Московской биржи составляет 2,2% (64 тыс руб). С учетом рекомендаций мне будет выплачено 7500 руб (уже с вычетом НДФЛ).

✅Мосбиржа является крепким представителем финансового сектора и продолжает эффективно генерировать прибыль для своих акционеров, а текущая коррекции ее акций неплохая возможность добрать прекрасную компанию в свой портфель.

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