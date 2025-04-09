​​​​​​💻Выручка Группы Астра увеличилась на 80% по итогам 2024 года

📊3 апреля Группа опубликовала финансовые результаты по МСФО за 2024 год:

🔹отгрузки выросли на 78% (до 20 млрд руб), на фоне увеличения количества новых клиентов и расширения сотрудничества с действующими заказчиками.

🔹выручка увеличилась на 80% (с 9,5 до 17,2 млрд руб), за счет роста продаж продуктов экосистемы и доходов от их сопровождения. При этом результаты Группы носят сезонный характер. Так, в 4 квартале выручка составила 8,6 млрд руб, а это 50% от годового показателя.

🔹чистая прибыль достигла 6 млрд руб, увеличившись на 66% (2023г. - 3,6 млрд руб).

🔹капитальные затраты увеличились в три раза (с 1,3 до 4 млрд руб).

🔹на балансе компании находится 1,3 млрд денежных средств, которые размещены на банковских депозитах.

🔹показатель чистый долг/EBITDA составил скромные 0,23х. Долговая нагрузка остается низкой.

🔹 обращает на себя внимание рост дебиторской задолженности до 7,8 млрд руб (практически половина всей годовой выручки). Данные деньги должны поступить на счета компании в течение первого квартала текущего года. Именно из-за дебиторки, Астра имеет слабый свободный денежный поток (1,35 млрд руб).

💰Дивиденды

При выработке рекомендаций по размеру дивидендов Совет директоров ориентируется на показатель скорректированной чистой прибыли, в зависимости от показателя чистый долг/скорр. EBITDA.

27 мая прошлого года впервые были рекомендованы дивиденды в размере 7,89 руб на акцию. Всего же за прошлый год выплачено 10,53 руб (2% доходности). Но дивиденды это не основополагающий фактор, главное - это высокие ожидания по темпам роста.

💼Сейчас доля Астры в моем портфеле занимает скромные 0,7% (20 тыс руб). Несмотря на дороговизну компании продолжаю периодически добирать ее, так как Группа развивает бизнес и получает государственную поддержку, тем самым сохраняя потенциал для роста.

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