​​​​​​​​​​⚡️Татнефть объявила финальные дивиденды за 2024 год!

💰Вчера совет директоров Татнефти рекомендовал выплатить 43,11 руб на каждый тип акций (обычка и префы). Последний день для покупки под дивиденды — 30 мая. Доходность к текущей цене составляет 7%.

📉На новость акции отреагировали ростом на 4%, так как рынок ожидал более скромных дивидендов (прогноз 30-40 руб).

📊Компания традиционно трижды в год направляет на дивиденды не менее 50% от чистой прибыли по МСФО или РСБУ, в зависимости от большей величины.

📌По итогам работы за 1 полугодие и 9 месяцев 2024 года Татнефть уже выплатила 55,59 руб на акцию (9,6% доходности). Таким образом, дивидендная доходность за 2024 год составит 98,7 руб на акцию или практически 17% (довольно неплохо).

За 2023 год суммарно было выплачено 87,88 руб на акцию, а за 2022 год - 67,28 руб.

💼В настоящее время доля Татнефти в моем портфеле составляет 5,6% (165 тыс руб). С учетом рекомендаций мне будет выплачено практически 10 тыс руб (уже с вычетом НДФЛ).

✅Татнефть - одна из крупнейших российских вертикально-интегрированных компаний, в составе которой динамично развиваются нефтегазодобыча, нефтепереработка, нефтегазохимия, шинный бизнес, сеть АЗС, композитный кластер, электроэнергетика, разработка и производство оборудования для нефтегазовой отрасли и блок сервисных структур.

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