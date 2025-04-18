​​​​​​​​⚡️X5 объявляет о росте чистой выручки на 20,7% в 1 квартале 2025 года

📊16 апреля группа опубликовала операционные показатели за отчетный период, из которых следует:

🔹выручка выросла на 20,7% (с 875 млрд до 1,1 трлн руб). У сети "жёстких дискаунтеров" Чижик" она подросла в 2 раза (с 45 до 90 млрд руб). На 52% (с 46 до 70 млрд руб) увеличились продажи цифровых бизнесов.

🔹количество покупателей выросло на 10,3% (с 1,8 до 2 млрд человек), а средний чек на 9,2%.

🔹дополнительно открыто 2652 новых магазинов, общее их количество составило 27536 (+521 магазин с начала года).

🔹стоимость доставленных заказов увеличилась на 55% (с 50 до 78 млрд руб), при росте количества самих заказов на 63%.

🔹совокупный объем оказанных рекламных услуг составил 5,3 млрд руб.

‼️Как видите, Х5 представил ожидаемо сильные результаты за 1 квартал текущего года.

💰Дивиденды

Напомню, что после принудительной редомициляции Х5 приняла новую дивидендную политику, по которой дивиденды будут выплачиваться дважды в год по результатам деятельности компании последовательно за предыдущий отчетный год и за 9 месяцев. Совет директоров будет исходить из объёма свободного денежного потока с учетом долговой нагрузки (чистый долг/EBITDA) не менее 1,2х и не более 1,4х.

В текущем году компания впервые с 2021 года выплатит дивиденды, в том числе за счёт нераспределённой прибыли прошлых лет. Дивиденды в 2025 году могут превысить 1000 руб на акцию, из которых 648 руб уже рекомендованы советом директоров.

💼Сейчас доля Х5 в моем портфеле составляет 4,6% (138 тыс руб), в рамках ежемесячных покупок регулярно докупаю компанию.

📌Х5 сейчас наверное самый интересный представитель сектора продуктового ритейла, который имеет возможность перекладывать инфляцию на потребителя. С начала года акции компании выросли на 19% на фоне роста Индекса Мосбиржи всего лишь на 1%.