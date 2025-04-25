​​​​​​⛏ЮГК. Отчет за 2024 год. Будут ли дивиденды? 

📊Операционные и финансовые результаты ЮГК по МСФО за 2024 год выглядят следующий образом.

🔹добыча золота сократилась на 17% (с 12,8 до 10,6 тонн). Снижение производственных результатов произошло в силу запрета горных работ со стороны Ростехнадзора в августе на четырех карьерах в Уральском хабе. В результате производство золота на них сократилось на 48% (с 6,6 до 3,4 тонн).

🔹выручка выросла на 12% (с 67,7 до 75,8 млрд руб), на фоне положительной динамики цен на золото и ослабления рубля.

🔹чистая прибыль составила 8,8 млрд руб, увеличившись в 12 раз по сравнению с 2023 годом.

🔹чистый долг вырос на 21%, до 76,3 млрд руб на фоне ввода в эксплуатацию ГОК "Высокое". Показатель чистый долг/EBITDA составил 2,22х, против 2,03х на 31 декабря 2023 года.

🔹свободный денежный поток (FCF) остается отрицательным, на фоне роста капитальных затрат. При этом компания уже прошла пик капвложений и запустила основные производственные мощности в рамках новых проектов.

💰Дивиденды

Дивидендная политика предполагает выплату не менее 50% от скорректированной чистой прибыли при условии, что чистый долг/EBITDA не превысит 3х.

За 2023 год совет директоров принял решение не выплачивались дивиденды. Предполагаю, что и за 2024 год дивидендов нам не видать, в связи с ростом долговой нагрузки компании и отсутствием свободного денежного потока.

Вместе с тем, в текущем году предполагается, что ГОК "Высокое" выйдет на полную проектную мощность, а производство золота в Хакасии вырастет более чем на 20%, что существенно увеличит объем добычи в Сибирском хабе.

Ранее менеджмент ЮГК заявлял, что в 2025 году ожидает восстановление общих объемов производства золота, а также подтверждает долгосрочный прогноз по росту объемов производства до уровня 18 тонн золота в год в течение ближайших трех лет.

💼В настоящее время доля ЮГК в моем портфеле составляет 1,6% (48 тыс рублей). Понемногу добираю компанию небольшими лотами, благо, что цена копеечная.

✅ЮГК – одна из крупнейших российских золотодобывающих компаний, занимающая 4-е место по объему производства золота и 2-е место по ресурсам золота в России. Добытая руда перерабатывается на собственных предприятиях. Оцененные, выявленные и предполагаемые ресурсы Группы составляют 46 млн унций золотого эквивалента, что является достаточным для обеспечения стабильной работы на протяжении не менее 30 лет.

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