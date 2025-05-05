​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​💰Мой пассивный доход по брокерскому портфелю за апрель 2025 года!

Дивиденды по акциям в сумме 4971 руб (уже с вычетом НДФЛ): Полюс - 2604 руб. Яндекс - 2367 руб.

💰Дивидендами в этом году получено 17,2 тыс руб (чистыми).

📌Рекомендованные и планируемые к выплате в ближайшее время дивиденды на общую сумму в 112,6 тыс руб от компаний, ​​​​​​​​​​​​​​​​находящихся в моем портфеле: Лукойл, Сбербанк, Роснефть, Новатэк, Фосагро, Татнефть, Московская биржа, Т-Технологии, Интер РАО, Банк Санкт-Петербург, Мать и дитя, Хендерсон, Х5.

2) Купоны по облигациям в сумме 4033 руб (без вычета НДФЛ, так как они поступают на ИИС):

🔹ЕвроТранс БО-001Р-02 - 330 руб.

🔹Делимобиль 1Р-03 - 112 руб.

🔹Полюс ПБО-04 ($) - 42 руб.

🔹Россети Центр 001Р-03 - 180 руб.

🔹АФК Система выпуск 26 - 568 руб.

🔹 Whoosh выпуск 2 - 441 руб.

🔹ПАО "Южуралзолото Группа компаний" USA ($) - 147 руб.

🔹Металлоинвест 001Р-08 - 274 руб.

🔹Электрорешения выпуск 1 - 398 руб.

🔹Глоракс 001Р-02 - 170 руб.

🔹ЭР-Телеком Холд-ПБО-02-03 - 119 руб.

🔹ЕвроТранс - 111 руб.

🔹Балтийский лизинг БО-П11 - 95 руб.

🔹Уральская сталь БО-1Р-2 - 211 руб.

🔹ИКС 5 ФИНАНС 003Р-02 - 181 руб.

🔹Группа Черкизово БО-001Р-07 - 91 руб.

🔹МТС выпуск 002Р-01 - 557 руб.

❗️Именно под данными наименованиями облигации торгуются в приложении Т-Инвестиции!

💰Купонами в этом году получено 15,4 тыс руб.

3) Выплаты по займам в Джетленд в сумме 62 руб.

❗️Продолжаю избавляться от займов, осталось вывести 1800 руб.

4) Фонд "Крупнейшие компании РФ" (TMOS) в сумме 104,5 тыс руб. Поступающие дивиденды автоматически реинвестируются обратно в фонд.

‼️Итого за апрель мой пассивный доход составил 9066 руб, вся сумма реинвестирована обратно в фондовый рынок, так как сложный процент прерывать нельзя.

Еще больше информации в моем телеграм канале, там же публикую все свои сделки:

https://t.me/+ZTuuAPAkqbw3MTAy