ЦОК ОК УУ 02.05 Мобильный
Инвестиции
Инвестиции

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​💰Мой пассивный доход по брокерскому портфелю за апрель 2025 года!

Дивиденды по акциям в сумме 4971 руб (уже с вычетом НДФЛ): Полюс - 2604 руб. Яндекс - 2367 руб. 

💰Дивидендами в этом году получено 17,2 тыс руб (чистыми). 

📌Рекомендованные и планируемые к выплате в ближайшее время дивиденды на общую сумму в 112,6 тыс руб от компаний, ​​​​​​​​​​​​​​​​находящихся в моем портфеле: Лукойл, Сбербанк, Роснефть, Новатэк, Фосагро, Татнефть, Московская биржа, Т-Технологии, Интер РАО, Банк Санкт-Петербург, Мать и дитя, Хендерсон, Х5. 

2) Купоны по облигациям в сумме 4033 руб (без вычета НДФЛ, так как они поступают на ИИС):
🔹ЕвроТранс БО-001Р-02 - 330 руб. 
🔹Делимобиль 1Р-03 - 112 руб. 
🔹Полюс ПБО-04 ($) - 42 руб.
🔹Россети Центр 001Р-03 - 180 руб. 
🔹АФК Система выпуск 26 - 568 руб. 
🔹 Whoosh выпуск 2 - 441 руб. 
🔹ПАО "Южуралзолото Группа компаний" USA ($) - 147 руб.
🔹Металлоинвест 001Р-08 - 274 руб. 
🔹Электрорешения выпуск 1 - 398 руб. 
🔹Глоракс 001Р-02 - 170 руб. 
🔹ЭР-Телеком Холд-ПБО-02-03 - 119 руб. 
🔹ЕвроТранс - 111 руб. 
🔹Балтийский лизинг БО-П11 - 95 руб. 
🔹Уральская сталь БО-1Р-2 - 211 руб. 
🔹ИКС 5 ФИНАНС 003Р-02 - 181 руб. 
🔹Группа Черкизово БО-001Р-07 - 91 руб.
🔹МТС выпуск 002Р-01 - 557 руб. 

❗️Именно под данными наименованиями облигации торгуются в приложении Т-Инвестиции!

💰Купонами в этом году получено 15,4 тыс руб. 

3) Выплаты по займам в Джетленд в сумме 62 руб.

❗️Продолжаю избавляться от займов, осталось вывести 1800 руб.

4) Фонд "Крупнейшие компании РФ" (TMOS) в сумме 104,5 тыс руб. Поступающие дивиденды автоматически реинвестируются обратно в фонд.

‼️Итого за апрель мой пассивный доход составил 9066 руб, вся сумма реинвестирована обратно в фондовый рынок, так как сложный процент прерывать нельзя. 

Еще больше информации в моем телеграм канале, там же публикую все свои сделки:

https://t.me/+ZTuuAPAkqbw3MTAy

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