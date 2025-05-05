​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​💰Мой пассивный доход по брокерскому портфелю за апрель 2025 года!

💰Дивидендами в этом году получено 17,2 тыс руб (чистыми).
📌Рекомендованные и планируемые к выплате в ближайшее время дивиденды на общую сумму в 112,6 тыс руб от компаний, находящихся в моем портфеле: Лукойл, Сбербанк, Роснефть, Новатэк, Фосагро, Татнефть, Московская биржа, Т-Технологии, Интер РАО, Банк Санкт-Петербург, Мать и дитя, Хендерсон, Х5.
2) Купоны по облигациям в сумме 4033 руб (без вычета НДФЛ, так как они поступают на ИИС):
🔹ЕвроТранс БО-001Р-02 - 330 руб.
🔹Делимобиль 1Р-03 - 112 руб.
🔹Полюс ПБО-04 ($) - 42 руб.
🔹Россети Центр 001Р-03 - 180 руб.
🔹АФК Система выпуск 26 - 568 руб.
🔹 Whoosh выпуск 2 - 441 руб.
🔹ПАО "Южуралзолото Группа компаний" USA ($) - 147 руб.
🔹Металлоинвест 001Р-08 - 274 руб.
🔹Электрорешения выпуск 1 - 398 руб.
🔹Глоракс 001Р-02 - 170 руб.
🔹ЭР-Телеком Холд-ПБО-02-03 - 119 руб.
🔹ЕвроТранс - 111 руб.
🔹Балтийский лизинг БО-П11 - 95 руб.
🔹Уральская сталь БО-1Р-2 - 211 руб.
🔹ИКС 5 ФИНАНС 003Р-02 - 181 руб.
🔹Группа Черкизово БО-001Р-07 - 91 руб.
🔹МТС выпуск 002Р-01 - 557 руб.
❗️Именно под данными наименованиями облигации торгуются в приложении Т-Инвестиции!
💰Купонами в этом году получено 15,4 тыс руб.
3) Выплаты по займам в Джетленд в сумме 62 руб.
❗️Продолжаю избавляться от займов, осталось вывести 1800 руб.
4) Фонд "Крупнейшие компании РФ" (TMOS) в сумме 104,5 тыс руб. Поступающие дивиденды автоматически реинвестируются обратно в фонд.
‼️Итого за апрель мой пассивный доход составил 9066 руб, вся сумма реинвестирована обратно в фондовый рынок, так как сложный процент прерывать нельзя.
Еще больше информации в моем телеграм канале, там же публикую все свои сделки:
https://t.me/+ZTuuAPAkqbw3MTAy
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