​​​​🏥​​​​Мать и дитя показывает уверенный рост в начале 2025 года

🔹количество амбулаторных посещений возросло на 11% (до 628 тыс), при одновременном увеличении среднего чека на 13,4% (до 6,8 тыс руб) в Москве и 9,4% (до 2,7 тыс руб) в регионах.

🔹общая выручка увеличилась на 16,9% и составила 8,95 млрд руб. Рост наблюдается как в московских госпиталях (+14,9%) и клиниках (+25,1%), так и в региональных (+18% и +15,2% соответственно).

🔹сопоставимая выручка или LFL (отражает естественный рост бизнеса и не учитывает рост, который произошел из-за открытия новых точек или закрытия старых) увеличилась на 15,3%.

🔹общий объем капитальных затрат составил 616 млн руб, увеличившись на 104 млн.

🔹размер денежных средств на 31.03.2025 составил 8,26 млрд руб, увеличившись на 2,2 млрд.

🔹заемные средства на балансе Группы отсутствуют.

🗣Со слов генерального директора компании Марка Курцера следует: "Результаты Компании в 1 квартале продемонстрировали значительную динамику. В условиях, когда прошлогодние показатели были исключительно высокими, сохранить и преумножить достигнутое было непростой задачей... Стабильный операционный денежный поток, отсутствие заемного финансирования позволят нам в этом году инвестировать в развитие наших текущих мощностей... И мы, как и прежде, планируем направлять на выплату дивидендов не менее 60% от чистой прибыли Компании не реже 2 раз в год".

💰Дивиденды

Дивидендная политика Мать и дитя предусматривает возможность распределения на дивиденды до 100% чистой прибыли компании.

В прошлом году Группа направила на дивиденды 183 руб на акцию (за 1 кв. - 141 руб, за 2 кв. - 22 руб и за 3 кв. - 20 руб), что соответствует ~19,6% доходности. При этом стоит учитывать, что выплаты за 1 квартал 2024 года - это, в первую очередь, прибыль за прошлые года, так как из-за иностранной прописки последний раз дивиденды распределялись в 2022 году по итогам работы за 6 месяцев (в мае прошлого года компания завершила редомициляцию с Кипра в Россию).

31.03.2025 совет директоров компании рекомендовал выплатить 22 руб на одну акцию в качестве финальных дивидендов за 2024 год (2,2% доходности). Последний день для покупки бумаг - 16 мая.

📌По мнению аналитиков дивиденды текущего года планируются на уровне 80 руб (~8% доходности), а целевая цена акций в районе 1200 руб.

💼Мать и дитя я впервые приобрел в декабре прошлого года и сейчас ее доля в моем портфеле составляет скромные 0,3% (10 тыс руб). Отрицательный чистый долг, высокая рентабельность делают акции неплохим вариантом для долгосрочного инвестора, хотя компанию нельзя назвать дешевой.

✅ГК «МД Медикал» является одним из лидеров на российском рынке частных медицинских услуг. Компания объединяет 65 современных медицинских учреждений, в том числе 11 многопрофильных госпиталей и 54 амбулаторные клиники с присутствием на территории 31 региона Российской Федерации.

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