​​​​​​​​​​​​⚡️Фосагро объявила дивиденды за 1 квартал 2025 года! 

💰Вчера совет директоров компании рекомендовал выплатить 201 руб на акцию. Последний день для покупки под дивиденды — 3 июля 2025 года. Текущая доходность составляет 3,2%.

📁Дивидендная политика Фосагро предполагает ежеквартальные выплаты не менее 50% от скорректированной чистой прибыли с учетом имеющейся долговой нагрузки.

За прошлый год дивиденды выплачивались за каждый квартал в размере 15, 117, 126 и 171 руб. Суммарные же дивиденды составили 429 руб (~7,3% доходности).

🗣В своем докладе генеральный директор Фосагро Михаил Рыбников подчеркнул: "Можем констатировать, что первый квартал 2025 года выдался для нашей компании плодотворным. Главным его результатом стал квартальный рекорд объёма выпуска агрохимической продукции - 3,11 млн тонн (+3,6% год к году). Выпуск фосфорсодержащих удобрений и кормовых фосфатов вырос сразу на 5% до рекордных 2,37 млн тонн. Также отмечу рост производства основных видов сырья до рекордных показателей: серной кислоты и экстракционной фосфорной кислоты – до 2,22 млн тонн (+1,9%) и 929 тыс тонн (+3,8%) соответственно. Эти показатели – важный задел на пути к историческому производственному рекорду по итогам года: преодолению рубежа в 12,5 млн тонн выпуска готовой продукции».

💼В моем портфеле доля Фосагро занимает 2,7% (82 тыс руб). С учетом рекомендаций мне будет выплачено 2200 руб (чистыми). За прошлый год общая сумма выплат составила 4800 руб (уже с вычетом НДФЛ).

📊Помимо объявленных дивидендов Фосагро раскрыла операционные и финансовые результаты за 1 квартал 2025 год, которые я рассмотрю чуть позже.

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