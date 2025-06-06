⚡️Инвестиционные покупки в июне!

В связи с уходом в очередной отпуск вчера получил отпускные и решил не дожидаясь 20-х чисел, приобрести активы.

❗️Данное решение мною принято в преддверие сегодняшнего заседания ЦБ РФ, на котором, по мнению ряда аналитиков, ставку могут начать снижать или хотя бы появится более мягкая риторика по этому вопросу, что может оказать положительное влияния на наш рынок.

📌Покупаю на 57 тыс. руб. (50 тыс. — ежемесячные пополнения с зарплаты, 7 тыс. — выплаченные дивиденды и купоны).

1) Акции

🔹5 акций Новатэка (несмотря на все санкции компания остается уникальной и адаптируется к новым реалиям, со временем сможет перестроить все процессы и реализовать запланированные проекты; за газом будущее; регулярные дивиденды).

🔹3 акции Магнита (бумага явно перепродана и возможно находится на дне; при снижение ставки котировки переоценятся; приобретение «Азбуки вкуса»).

🔹1 акция Полюса (обладает крупнейшими запасами золота в мире; одна из самых низких в мире себестоимость производства золота; выплачивает дивиденды).

🔹10 акций Мосбиржи (является фактическим монополистом на нашем рынке; выигрывает от высокой ключевой ставки; объявлены дивиденды в размере 26,11 руб. на акцию; текущая коррекция по бумаге).

🔹1 акция Т-Технологии (перспективы роста и выплата ежеквартальных дивидендов).

🔹1 акция Яндекса (ставка на будущее — самоуправляемый транспорт; перпективы роста; начали выплачивать дивиденды).

🔹1 акция Транснефти (уникальная компания, которая обеспечивает транспортировку 83% всей добываемой в России нефти и около 30% производимых нефтепродуктов; объявлены дивиденды в размере 198,25 руб. на акцию).

🔹10 акций Банк Санкт-Петербург (качественный региональный банк, клиентская база по физическим лицам практически половина экономически активного населения Санкт-Петербурга; суммарная дивдоходность этого года может составить +15%).

🔹1 акция Мать и дитя (крупный растущий медицинский холдинг с низкой долговой нагрузкой и регулярными дивидендами; приобретение сети клиник «Эксперт», что даст примерно 12% к выручке).

🔹2 акции Астры (продукты востребованы в государственных структурах и корпорациях; Путин призвал закрыть иностранным компаниям лазейки для обхода производителей РФ; коррекция в бумаге).

🔹2 акции Хендерсона (рост бизнеса; низкая долговая нагрузка; выплачивают дивиденды).

2) Облигации (решил зафиксировать высокий купонный доход)

🔹20 облигаций федерального займа (ОФЗ), серия 26248 (SU26248RMFS3).

▪️Погашение 16.05.2040.

▪️Купонная доходность 12,25% годовых, выплаты полугодовые. Купонная доходность к текущей цене 14,5% годовых.

▪️Доходность к погашению 15,5% годовых.

▪️Без амортизации и оферты.

▪️Рейтинг «высокий».

▪️Сектор «государственные».

3) Фонд «Крупнейшие компании РФ» (TMOS) — по 1 000 руб. на каждый из двух «детских счетов».

3) Закрылись вклады в ВТБ под 20,8% годовых, данную сумму я не учитываю в брокерском портфеле. Часть из данных средств я направил на покупку путевки на плато Путорана в июле текущего года. Остальные деньги планирую переложить на вклад под новые проценты.

💼С учетом покупок стоимость моего брокерского портфеля по итогам июня составила 3 млн 127 тыс. руб. (+3% к сумме мая, рынок оживился в преддверие заседания ЦБ по ключевой ставке).

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