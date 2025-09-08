Подборка облигаций: обзор

За основу взял: срок погашения от 2 до 3 лет, доходность к погашению выше текущей ключевой ставки в 18%, без амортизации и оферты, рейтинг высокий либо средний, дефолты эмитента отсутствуют, не флоатеры.
И как оказалось, выбор то на рынке совсем не велик. Вот что получилось:
🔹"Брусника 002Р-04", серия 002P-04 (RU000A10C8F3)
▪️Погашение 23.07.2028.
▪️Купонная доходность 21,5%, выплаты ежемесячные.
▪️ Купонная доходность к текущей цене 20,6%.
▪️Эффективная доходность к погашению 22,1% годовых.
▪️Без амортизации и оферты.
▪️Рейтинг "высокий", дефолты эмитента отсутствуют.
▪️Сектор "строительство".
🔹"Делимобиль 001Р-06", серия 001Р-06 (RU000A10BY52)
▪️Погашение 15.06.2028.
▪️Купонная доходность 20%, выплаты ежемесячные.
▪️ Купонная доходность к текущей цене 19,5%.
▪️Эффективная доходность к погашению 21,2% годовых.
▪️Без амортизации и оферты.
▪️Рейтинг "средний", дефолты эмитента отсутствуют.
▪️Сектор "ритейл".
🔹"ВУШ-001Р-04", серия 001Р-04 (RU000A10BS76)
▪️Погашение 26.05.2028.
▪️Купонная доходность 20,25%, выплаты ежемесячные.
▪️ Купонная доходность к текущей цене 19,4%.
▪️Эффективная доходность к погашению 20,6% годовых.
▪️Без амортизации и оферты.
▪️Рейтинг "средний", дефолты эмитента отсутствуют.
▪️Сектор "транспорт".
🔹"ГК Самолет БО-П16", серия БО-П16 (RU000A10BFX7)
▪️Погашение 06.04.2028.
▪️Купонная доходность 25,5%, выплаты ежемесячные.
▪️ Купонная доходность к текущей цене 21,3%.
▪️Эффективная доходность к погашению 18,4% годовых.
▪️Без амортизации и оферты.
▪️Рейтинг "высокий", дефолты эмитента отсутствуют.
▪️Сектор "строительство".
🔹"Глоракс оббП04", серия 001P-04 (RU000A10B9Q9)
▪️Погашение 24.03.2028.
▪️Купонная доходность 25,5%, выплаты ежемесячные.
▪️ Купонная доходность к текущей цене 21,8%.
▪️Эффективная доходность к погашению 19,5% годовых.
▪️Без амортизации и оферты.
▪️Рейтинг "средний", дефолты эмитента отсутствуют.
▪️Сектор "недвижимость".
🔹"Уральская сталь БО 001Р-05", серия БО-001Р-05 (RU000A10CLX3)
▪️Погашение 15.02.2028.
▪️Купонная доходность 18,5%, выплаты ежемесячные.
▪️ Купонная доходность к текущей цене 18,1%.
▪️Эффективная доходность к погашению 19,7% годовых.
▪️Без амортизации и оферты.
▪️Рейтинг "средний", дефолты эмитента отсутствуют.
▪️Сектор "металлургический".
🔹"Сегежа Групп 003Р-06R", серия 003P-06R (RU000A10CB66)
▪️Погашение 25.01.2028.
▪️Купонная доходность 23,5%, выплаты ежемесячные.
▪️ Купонная доходность к текущей цене 22,3%.
▪️Эффективная доходность к погашению 23,5% годовых.
▪️Без амортизации и оферты.
▪️Рейтинг "средний", дефолты эмитента отсутствуют.
▪️Сектор "леспром".
🔹"СЭЗ им. Серго Орджоникидзе выпуск 2", серия 001Р-02 (RU000A102556)
▪️Погашение 14.09.2027.
▪️Купонная доходность 10,75%, выплаты ежеквартальные.
▪️ Купонная доходность к текущей цене 12,1%.
▪️Эффективная доходность к погашению 18,9% годовых.
▪️Без амортизации и оферты.
▪️Рейтинг "средний", дефолты эмитента отсутствуют.
▪️Сектор "машиностроение".
Вот и всё! Возможно с очередной зарплаты доберу что-нибудь из вышеперечисленных выпусков.
💼В настоящее время доля облигаций в моем портфеле составляет 13% (450 тыс руб).
🚨Не является рекомендацией к покупке, самостоятельно оценивайте риски!
