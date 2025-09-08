ЦОК ОК БСН 18.08 Мобильная
🔴 Вебинар: Маркетплейсы-2025: новые правила учета и налогообложения →
Инвестиции
Инвестиции

Подборка облигаций: обзор

⚡️В текущем году облигации неплохо так переоценились и все на ожиданиях снижения ключевой ставки. Я решил сделать выборку в Т-Инвестициях (именно на этот брокерский счет покупаю облигации) по наиболее интересным выпускам. 

За основу взял: срок погашения от 2 до 3 лет, доходность к погашению выше текущей ключевой ставки в 18%, без амортизации и оферты, рейтинг высокий либо средний, дефолты эмитента отсутствуют, не флоатеры. 

И как оказалось, выбор то на рынке совсем не велик. Вот что получилось:

🔹"Брусника 002Р-04", серия 002P-04 (RU000A10C8F3)

▪️Погашение 23.07.2028.

▪️Купонная доходность 21,5%, выплаты ежемесячные. 

▪️ Купонная доходность к текущей цене 20,6%.

▪️Эффективная доходность к погашению 22,1% годовых. 

▪️Без амортизации и оферты.

▪️Рейтинг "высокий", дефолты эмитента отсутствуют.

▪️Сектор "строительство".

🔹"Делимобиль 001Р-06", серия 001Р-06 (RU000A10BY52)

▪️Погашение 15.06.2028.

▪️Купонная доходность 20%, выплаты ежемесячные. 

▪️ Купонная доходность к текущей цене 19,5%.

▪️Эффективная доходность к погашению 21,2% годовых. 

▪️Без амортизации и оферты.

▪️Рейтинг "средний", дефолты эмитента отсутствуют.

▪️Сектор "ритейл".

🔹"ВУШ-001Р-04", серия 001Р-04 (RU000A10BS76)

▪️Погашение 26.05.2028.

▪️Купонная доходность 20,25%, выплаты ежемесячные. 

▪️ Купонная доходность к текущей цене 19,4%.

▪️Эффективная доходность к погашению 20,6% годовых. 

▪️Без амортизации и оферты.

▪️Рейтинг "средний", дефолты эмитента отсутствуют.

▪️Сектор "транспорт".

🔹"ГК Самолет БО-П16", серия БО-П16 (RU000A10BFX7)

▪️Погашение 06.04.2028.

▪️Купонная доходность 25,5%, выплаты ежемесячные. 

▪️ Купонная доходность к текущей цене 21,3%.

▪️Эффективная доходность к погашению 18,4% годовых. 

▪️Без амортизации и оферты.

▪️Рейтинг "высокий", дефолты эмитента отсутствуют.

▪️Сектор "строительство".

🔹"Глоракс оббП04", серия 001P-04 (RU000A10B9Q9)

▪️Погашение 24.03.2028.

▪️Купонная доходность 25,5%, выплаты ежемесячные. 

▪️ Купонная доходность к текущей цене 21,8%.

▪️Эффективная доходность к погашению 19,5% годовых. 

▪️Без амортизации и оферты.

▪️Рейтинг "средний", дефолты эмитента отсутствуют.

▪️Сектор "недвижимость".

🔹"Уральская сталь БО 001Р-05", серия БО-001Р-05 (RU000A10CLX3)

▪️Погашение 15.02.2028.

▪️Купонная доходность 18,5%, выплаты ежемесячные. 

▪️ Купонная доходность к текущей цене 18,1%.

▪️Эффективная доходность к погашению 19,7% годовых. 

▪️Без амортизации и оферты.

▪️Рейтинг "средний", дефолты эмитента отсутствуют.

▪️Сектор "металлургический".

🔹"Сегежа Групп 003Р-06R", серия 003P-06R (RU000A10CB66)

▪️Погашение 25.01.2028.

▪️Купонная доходность 23,5%, выплаты ежемесячные. 

▪️ Купонная доходность к текущей цене 22,3%.

▪️Эффективная доходность к погашению 23,5% годовых. 

▪️Без амортизации и оферты.

▪️Рейтинг "средний", дефолты эмитента отсутствуют.

▪️Сектор "леспром".

🔹"СЭЗ им. Серго Орджоникидзе выпуск 2", серия 001Р-02 (RU000A102556)

▪️Погашение 14.09.2027.

▪️Купонная доходность 10,75%, выплаты ежеквартальные. 

▪️ Купонная доходность к текущей цене 12,1%.

▪️Эффективная доходность к погашению 18,9% годовых. 

▪️Без амортизации и оферты.

▪️Рейтинг "средний", дефолты эмитента отсутствуют.

▪️Сектор "машиностроение".

Вот и всё! Возможно с очередной зарплаты доберу что-нибудь из вышеперечисленных выпусков. 

💼В настоящее время доля облигаций в моем портфеле составляет 13% (450 тыс руб). 

🚨Не является рекомендацией к покупке, самостоятельно оценивайте риски!

Еще больше информации в моем телеграм канале, там же публикую все свои сделки:

https://t.me/+ZTuuAPAkqbw3MTAy

Информации об авторе

Инвестиции

Инвестиции

инвестор

4 подписчика98 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Начать дискуссию

Главная Тарифы