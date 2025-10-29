💰 Пенсия в России: работаем до последнего?

📁Новое исследование SuperJob показало, как изменились пенсионные стратегии россиян. Государству доверяют все меньше, а главным ресурсом на старость становятся собственные силы.

📊 Главные цифры:

28% россиян планируют работать и после выхода на пенсию.

23% всё ещё рассчитывают на государственные выплаты.

14% делают ставку на личные накопления.

Каждый четвёртый не смог назвать источник дохода на старости.

Кто на что надеется:

Возраст: молодёжь до 35 лет чаще копит (20%), а граждане старше 45 лет — рассчитывают на работу (34%) и пенсию (31%).

Доход: чем выше зарплата, тем меньше надежды на господдержку. Среди тех, кто зарабатывает больше 100 тыс руб, на пенсию рассчитывают лишь 18%.

Тренд: за 20 лет доля тех, кто надеется только на сбережения, упала с 33% до 14%. А вот число тех, кто планирует работать, стабильно высоко.

📌 При средней пенсии в ~25 тыс руб россияне считают достойной сумму почти в 50 тыс. Реальность заставляет пересматривать планы: старость все чаще не время отдыха, а период поиска новых источников дохода.

❗️И ведь действительно, моя мама находится на пенсии и продолжает работать. Отец только в следующем году станет пенсионером, но также хочет трудится и дальше. В разговоре родители пояснили, что если жить только на пенсию, то денег будет хватать впритык лишь на самое необходимое. При этом у них есть некоторые накопления, размещенные на вкладах, которые они периодически пополняют и оставляют на будущие годы, в которые работать уже не планируют, при этом жить, считая последние копейки, им как то не хочется. И когда меня начинают терзать сомнения (такое бывает иногда) по поводу правильности сделанного выбора в пользу долгосрочного инвестирования, я вспоминаю слова родителей и возникающие вопросы отпадают.

👨‍🦳Пенсионная система давно уже не гарантия спокойной старости, а финансовая безопасность - личная задача каждого!

Еще больше информации в моем телеграм канале, там же публикую все свои сделки:

https://t.me/+ZTuuAPAkqbw3MTAy