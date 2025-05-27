Беременность и ипотека: как возраст влияет на одобрение

Ожидание ребенка — важный и волнительный этап, когда особенно хочется стабильности. В такие моменты свое жилье становится не просто мечтой, а необходимостью: оно дает ощущение комфорта, безопасности и уверенности в завтрашнем дне.

Если вы планируете покупку квартиры в ипотеку, стоит заранее разобраться, как возраст может повлиять на одобрение заявки и выбор подходящей программы. Это поможет избежать неожиданных отказов и правильно организовать процесс покупки — особенно если вы хотите всё успеть до рождения ребенка.