ЦОК ОК ЗП 08.07 Мобильный
🎁 Мастер-класс: прайс и договор. Дадим шаблоны
Артем Староверов
Защита персональных данных
Биометрия и недвижимость: как онлайн-сделки упростят жизнь — и какие могут быть риски

Биометрия и недвижимость: как онлайн-сделки упростят жизнь — и какие могут быть риски

С 1 июля 2026 года купить или продать квартиру можно будет полностью дистанционно — без бумажных заявлений, без визита в МФЦ и без живой подписи. Всё, что потребуется: электронная подпись и биометрическая идентификация через Госуслуги.

Звучит как шаг в будущее. Но за удобством — новые риски. Разбираемся, как будет работать система, какие плюсы она даёт и как обезопасить себя.

Онлайн-сделки: что изменится?

Раньше оформление сделки с недвижимостью требовало визита в МФЦ. Даже если покупатель и продавец были готовы подписать всё онлайн, без бумажного согласия продавца на электронную регистрацию Росреестр не принимал документы.

Теперь согласие подтверждается автоматически — с помощью биометрии. То есть достаточно подписать договор электронной подписью и подтвердить личность через Единую биометрическую систему (ЕБС). С этого момента система считает, что всё согласовано, и передаёт данные в Росреестр.

Итог — сделка проходит быстро, без бумажек и очередей. Вы можете продать квартиру, находясь в другом городе или даже другой стране.

Классический способ с МФЦ при этом никто не отменяет — тем, кто не готов к цифре, сохраняется привычный сценарий.

Как проходит сделка с биометрией

Всё начинается с регистрации в ЕБС. Загрузите своё фото и голос через Госуслуги или в одном из банков-участников. Далее получите усиленную квалифицированную электронную подпись (УКЭП) — её оформляют в удостоверяющих центрах или через те же банки.

Договор подписывается УКЭП, а личность подтверждается через биометрию. Система сверяет лицо и голос с ранее загруженными образцами. Если всё совпадает — документы автоматически отправляются в Росреестр, а вы получаете электронное свидетельство о праве собственности.

Что такое ЕБС

Единая биометрическая система (ЕБС) — это государственная платформа, которая позволяет подтверждать личность без паспорта. В базе хранятся биометрические данные: изображение лица, образцы голоса, в будущем — возможно и другие параметры.

Доступ к ЕБС имеют только государственные органы и аккредитованные банки. Уже сейчас её используют для онлайн-оформления кредитов, открытия счетов, а с 2026 года — и для сделок с недвижимостью.

Главное преимущество — двойная проверка: подпись подтверждает ваше согласие, биометрия — вашу личность. Это делает подделку практически невозможной.

В чём плюсы

  • Экономия времени. Оформить сделку можно в любой точке мира, не выходя из дома.

  • Быстрее сделки. Меньше документов, меньше ошибок, меньше посредников.

  • Без очередей и бумажной волокиты. Все документы — в электронном виде, всё автоматически сохраняется.

  • Больше прозрачности. Госорганы видят ход сделки и могут быстрее реагировать на подозрительные действия.

Риэлторы, застройщики и покупатели — все выигрывают от упрощения. Цикл продажи сокращается, риски снижаются, рынок становится понятнее.

Но и риски есть

Любая цифровизация — это не только удобство, но и вызовы:

  • Цифровой разрыв. Пожилым людям и тем, кто не дружит с онлайн-сервисами, будет сложно.

  • Утечки и фишинг. Мошенники могут подделывать сайты и письма, имитируя Госуслуги. Биометрия — это чувствительные данные, и к ним нужен особый подход.

  • Технические сбои. Массовый переход может привести к перегрузкам и ошибкам. Важные сделки могут «зависнуть» из-за неполадок в системе.

Как защититься

Чтобы не стать жертвой цифровых махинаций, важно соблюдать простые меры предосторожности:

  • Включите запрет на сделки без вашего участия. Это можно сделать через Госуслуги — тогда никто не сможет зарегистрировать сделку с вашей недвижимостью без согласия.

  • Следите за электронной подписью. Регулярно проверяйте её статус, обновляйте сертификаты, не сообщайте данные третьим лицам.

  • Проверяйте адрес сайта. Никогда не вводите данные на подозрительных сайтах, даже если они выглядят как Госуслуги.

  • Подключите уведомления. Системы постепенно внедряют оповещения о попытках провести сделку — в SMS или приложении. Если это были не вы, можно успеть отменить.

Биометрия и цифровые технологии делают рынок недвижимости современным, быстрым и безопасным. Но пользоваться ими стоит с умом — и с пониманием, как устроена система. При грамотном подходе онлайн-сделки станут настоящим облегчением, а не источником проблем.

Если планируете купить или продать жильё и не уверены, какой формат выбрать — проконсультируйтесь с профессионалами. Юристы помогут оформить документы без рисков, а риэлторы — провести сделку до результата.

Информации об авторе

Артем Староверов

Артем Староверов

Руководитель в АКТИВ Центр Кредитования

1 подписчик 22 поста

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Начать дискуссию

Интересные материалы

Главная Конференция Премиум