Биометрия и недвижимость: как онлайн-сделки упростят жизнь — и какие могут быть риски

Звучит как шаг в будущее. Но за удобством — новые риски. Разбираемся, как будет работать система, какие плюсы она даёт и как обезопасить себя.
Онлайн-сделки: что изменится?
Раньше оформление сделки с недвижимостью требовало визита в МФЦ. Даже если покупатель и продавец были готовы подписать всё онлайн, без бумажного согласия продавца на электронную регистрацию Росреестр не принимал документы.
Теперь согласие подтверждается автоматически — с помощью биометрии. То есть достаточно подписать договор электронной подписью и подтвердить личность через Единую биометрическую систему (ЕБС). С этого момента система считает, что всё согласовано, и передаёт данные в Росреестр.
Итог — сделка проходит быстро, без бумажек и очередей. Вы можете продать квартиру, находясь в другом городе или даже другой стране.
Классический способ с МФЦ при этом никто не отменяет — тем, кто не готов к цифре, сохраняется привычный сценарий.
Как проходит сделка с биометрией
Всё начинается с регистрации в ЕБС. Загрузите своё фото и голос через Госуслуги или в одном из банков-участников. Далее получите усиленную квалифицированную электронную подпись (УКЭП) — её оформляют в удостоверяющих центрах или через те же банки.
Договор подписывается УКЭП, а личность подтверждается через биометрию. Система сверяет лицо и голос с ранее загруженными образцами. Если всё совпадает — документы автоматически отправляются в Росреестр, а вы получаете электронное свидетельство о праве собственности.
Что такое ЕБС
Единая биометрическая система (ЕБС) — это государственная платформа, которая позволяет подтверждать личность без паспорта. В базе хранятся биометрические данные: изображение лица, образцы голоса, в будущем — возможно и другие параметры.
Доступ к ЕБС имеют только государственные органы и аккредитованные банки. Уже сейчас её используют для онлайн-оформления кредитов, открытия счетов, а с 2026 года — и для сделок с недвижимостью.
Главное преимущество — двойная проверка: подпись подтверждает ваше согласие, биометрия — вашу личность. Это делает подделку практически невозможной.
В чём плюсы
Экономия времени. Оформить сделку можно в любой точке мира, не выходя из дома.
Быстрее сделки. Меньше документов, меньше ошибок, меньше посредников.
Без очередей и бумажной волокиты. Все документы — в электронном виде, всё автоматически сохраняется.
Больше прозрачности. Госорганы видят ход сделки и могут быстрее реагировать на подозрительные действия.
Риэлторы, застройщики и покупатели — все выигрывают от упрощения. Цикл продажи сокращается, риски снижаются, рынок становится понятнее.
Но и риски есть
Любая цифровизация — это не только удобство, но и вызовы:
Цифровой разрыв. Пожилым людям и тем, кто не дружит с онлайн-сервисами, будет сложно.
Утечки и фишинг. Мошенники могут подделывать сайты и письма, имитируя Госуслуги. Биометрия — это чувствительные данные, и к ним нужен особый подход.
Технические сбои. Массовый переход может привести к перегрузкам и ошибкам. Важные сделки могут «зависнуть» из-за неполадок в системе.
Как защититься
Чтобы не стать жертвой цифровых махинаций, важно соблюдать простые меры предосторожности:
Включите запрет на сделки без вашего участия. Это можно сделать через Госуслуги — тогда никто не сможет зарегистрировать сделку с вашей недвижимостью без согласия.
Следите за электронной подписью. Регулярно проверяйте её статус, обновляйте сертификаты, не сообщайте данные третьим лицам.
Проверяйте адрес сайта. Никогда не вводите данные на подозрительных сайтах, даже если они выглядят как Госуслуги.
Подключите уведомления. Системы постепенно внедряют оповещения о попытках провести сделку — в SMS или приложении. Если это были не вы, можно успеть отменить.
Биометрия и цифровые технологии делают рынок недвижимости современным, быстрым и безопасным. Но пользоваться ими стоит с умом — и с пониманием, как устроена система. При грамотном подходе онлайн-сделки станут настоящим облегчением, а не источником проблем.
Если планируете купить или продать жильё и не уверены, какой формат выбрать — проконсультируйтесь с профессионалами. Юристы помогут оформить документы без рисков, а риэлторы — провести сделку до результата.
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