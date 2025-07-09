Биометрия и недвижимость: как онлайн-сделки упростят жизнь — и какие могут быть риски

Что такое ЕБС

Единая биометрическая система (ЕБС) — это государственная платформа, которая позволяет подтверждать личность без паспорта. В базе хранятся биометрические данные: изображение лица, образцы голоса, в будущем — возможно и другие параметры.



Доступ к ЕБС имеют только государственные органы и аккредитованные банки. Уже сейчас её используют для онлайн-оформления кредитов, открытия счетов, а с 2026 года — и для сделок с недвижимостью.



Главное преимущество — двойная проверка: подпись подтверждает ваше согласие, биометрия — вашу личность. Это делает подделку практически невозможной.



В чём плюсы

Экономия времени. Оформить сделку можно в любой точке мира, не выходя из дома.

Быстрее сделки. Меньше документов, меньше ошибок, меньше посредников.

Без очередей и бумажной волокиты. Все документы — в электронном виде, всё автоматически сохраняется.

Больше прозрачности. Госорганы видят ход сделки и могут быстрее реагировать на подозрительные действия.

Риэлторы, застройщики и покупатели — все выигрывают от упрощения. Цикл продажи сокращается, риски снижаются, рынок становится понятнее.