Подписаться

Сколько раз можно взять льготную ипотеку в 2025 году

В России действует несколько ипотечных программ с господдержкой. Но с конца 2023 года у этих льгот появилось важное ограничение: воспользоваться ими можно только один раз. Разберем, как работают правила, есть ли исключения и что грозит тем, кто попытается обойти запрет.