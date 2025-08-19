ЦОК ОК МП 18.08 Мобильная
Артем Староверов
Ипотека

Сколько раз можно взять льготную ипотеку в 2025 году

В России действует несколько ипотечных программ с господдержкой. Но с конца 2023 года у этих льгот появилось важное ограничение: воспользоваться ими можно только один раз. Разберем, как работают правила, есть ли исключения и что грозит тем, кто попытается обойти запрет.

Какие программы действуют в 2025 году

Льготная ипотека позволяет взять кредит на жильё по сниженной ставке — разницу банкам компенсирует государство. В 2025 году доступны несколько программ:

  • Семейная ипотека — для семей с детьми: хотя бы один ребёнок до 6 лет, либо ребёнок-инвалид до 18 лет, либо двое и более несовершеннолетних детей в регионе с низким объёмом строительства. Ставка — 6%, взнос от 20%.

  • IT-ипотека — для специалистов, работающих в аккредитованных IT-компаниях (кроме Москвы и Петербурга). Ставка — 6%, сумма до 9 млн ₽ (в ряде случаев до 18 млн ₽). Всё, что свыше лимита — уже по рыночной ставке.

  • Сельская ипотека — для покупки жилья в посёлках до 30 тыс. жителей. Ставка — до 3% годовых, сумма до 6 млн ₽. Получатель должен работать в сельской местности не менее пяти лет.

  • Арктическая и Дальневосточная ипотека — для жителей Крайнего Севера и Дальнего Востока. Ставка — до 2% годовых, сумма до 9 млн ₽, первоначальный взнос от 20%.

Каждая программа имеет дополнительные условия. Перед оформлением важно уточнить нюансы у банка или на Госуслугах.

Зачем ввели лимит «одна ипотека в одни руки»

Раньше некоторые заёмщики оформляли сразу несколько льготных ипотек: кто-то ради инвестиций, кто-то из-за желания «поймать» дешёвые кредиты. В итоге риски для банков росли, а бюджетные средства расходовались неэффективно.

Теперь льгота доступна один раз, чтобы:

  • ограничить спекулятивные покупки;

  • защитить семьи от долговой нагрузки;

  • сделать программу доступнее для тех, кому она действительно нужна.

Кто может получить вторую льготную ипотеку

Второй кредит возможен только при особых условиях:

  • если первый льготный займ был оформлен до 23 декабря 2023 года и к моменту новой заявки полностью погашен;

  • если речь идёт о семейной ипотеке, и после закрытия первой в семье появился ещё один ребёнок;

  • если супруг не был созаёмщиком в первом договоре — он может взять льготную ипотеку на себя.

Важно помнить: поручители и созаёмщики также считаются участниками программы. У них тоже не будет права повторного участия.

Что будет за нарушение правил

Иногда вторую ипотеку могут предварительно одобрить. Но если выяснится, что человек уже пользовался льготами, условия изменят: процент по кредиту пересчитают по ключевой ставке Центробанка (плюс несколько пунктов сверху). В результате вместо льготы получится переплата.

Обмануть банки или государственные органы не удастся — информация о льготных кредитах хранится в единой базе.

Итог

В 2025 году участвовать в льготной ипотеке можно только один раз. Исключения редки и касаются в основном семейной ипотеки. Поэтому, прежде чем подавать заявку, проверьте свой статус и внимательно оцените возможности: второй попытки, скорее всего, не будет.

Информации об авторе

Артем Староверов

Артем Староверов

Руководитель в АКТИВ Центр Кредитования

1 подписчик43 поста

