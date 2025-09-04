ЦОК КПП ВЭД 04.09 Мобильная
Артем Староверов
Кредитование

Берут ли банки заемщиков в возрасте? Разбираем стереотипы

Многие люди старшего возраста уверены: кредиты для них закрытая дверь. Одни думают, что банки откажут из-за возраста, другие — что ставка будет «космической», а третьи считают, что любой заем для пенсионера обернется риском. На самом деле все иначе.

Миф 1. «Пенсионерам кредиты не выдают»

Возраст сам по себе не повод для отказа. Банки указывают лишь максимальный возраст к моменту полного погашения — чаще всего это 70–75 лет, иногда 80–85.

Для тех, кто берет кредит вместе с созаемщиком, порог может быть еще выше — до 90 лет.

Кроме того, пенсия считается стабильным доходом: она гарантирована государством, в отличие от «серых» зарплат. Поэтому для банка пенсионер — вполне надежный заемщик.

Миф 2. «Ставки для пожилых выше»

Размер процентов зависит не от возраста, а от вида кредита. У потребительских займов ставка выше, у залоговых — ниже.

Некоторые банки, напротив, предлагают пенсионерам льготные условия: например, скидку по ставке при переводе пенсии на карту этого банка.

Миф 3. «Банки не доверяют из-за маленькой пенсии»

Низкий доход не всегда означает отказ. Главное правило: ежемесячный платеж не должен «съедать» больше 40–50% дохода.

Банк учитывает не только пенсию, но и другие поступления: аренду квартиры, подработку, выплаты.

Например, заемщику с пенсией 18 000 ₽ и доходом от аренды 15 000 ₽ спокойно одобрят кредит на ремонт за 90 000 ₽ — ведь платеж составит всего 10% от совокупного дохода.

Миф 4. «Кредит — это всегда опасно для пожилого человека»

Риск появляется только тогда, когда человек берет сумму, неподъемную для его бюджета. Если же грамотно рассчитать платежи, заем может стать полезным инструментом: оплатить лечение, ремонт, помочь детям.

Проблемы начинаются не из-за кредита, а из-за ошибок в планировании: слишком короткий срок, слишком большая сумма.

Какие кредиты доступны пенсионерам

  • Потребительские кредиты — самые популярные. Обычно суммы до 1–3 млн ₽, без залога и поручителей.

  • Кредиты под залог недвижимости — для крупных сумм. Процент ниже, но риски выше, так как под угрозой жилье.

  • Кредитные карты и рассрочки — удобно для повседневных расходов или покупок бытовой техники. Главное — укладываться в льготный период и внимательно читать условия.

Советы пенсионерам перед оформлением кредита

  1. Считайте нагрузку — платежи должны быть не больше 30–40% дохода.

  2. Сравнивайте банки — предложения могут отличаться на несколько процентных пунктов.

  3. Изучайте договор — обращайте внимание на страховки и скрытые комиссии.

  4. Выбирайте надежные организации — не связывайтесь с сомнительными МФО.

  5. Советуйтесь с семьей — иногда помощь близких избавит от необходимости переплачивать банку.

Вывод: кредит для пенсионеров — не миф и не риск «по умолчанию». Это рабочий инструмент, если брать его с умом и реально оценивать свои финансовые возможности.

Артем Староверов

Артем Староверов

Руководитель в АКТИВ Центр Кредитования

1 подписчик52 поста

