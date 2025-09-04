Берут ли банки заемщиков в возрасте? Разбираем стереотипы

Миф 1. «Пенсионерам кредиты не выдают»

Возраст сам по себе не повод для отказа. Банки указывают лишь максимальный возраст к моменту полного погашения — чаще всего это 70–75 лет, иногда 80–85.

Для тех, кто берет кредит вместе с созаемщиком, порог может быть еще выше — до 90 лет.

Кроме того, пенсия считается стабильным доходом: она гарантирована государством, в отличие от «серых» зарплат. Поэтому для банка пенсионер — вполне надежный заемщик.