Что делать, если накопились долги и пени за коммунальные услуги

Почему возникают долги и чем опасна просрочка

Большинство задолженностей по коммуналке образуется из-за банальных задержек с оплатой квитанций. Уже через месяц после просрочки начинают начисляться пени — это штраф за использование чужих денег.

Размер зависит от ключевой ставки ЦБ:

с 31-го по 90-й день просрочки — 1/300 ставки за каждый день,

с 91-го дня — уже 1/130 ставки.

Если долг не погашен вовремя, управляющая компания (УК) или ресурсоснабжающая организация (РСО) вправе обратиться в суд. После этого долг перейдёт к судебным приставам: возможен арест счетов, имущества или ограничение выезда за границу.

Затягивать нельзя — даже небольшая сумма быстро обрастает штрафами. Чем раньше начать урегулировать вопрос, тем проще договориться о рассрочке и избежать суда.