Заем бизнесу — не кредит: потолок переплаты защищает физлицо, а предпринимателя нет

Где заканчивается защита заёмщика

Главный юридический пункт этой темы, который стоит знать до подписания договора. Установленный законом потолок переплаты и ограничение пени по микрозаймам — это норма о потребительских займах, то есть о деньгах, которые физлицо берёт на личные нужды. На заём юрлицу или ИП на предпринимательские цели она не распространяется вовсе.

Практический смысл простой: у предпринимателя нет законного потолка итоговой переплаты. Сколько он в итоге вернёт, определяет только текст конкретного договора. Договор коммерческой МФО в этом случае — не формальность для архива, а единственная работающая защита, и читать его нужно до подписи, а не после первой просрочки.

Второе, что упускают: сведения о займе уходят в то же бюро кредитных историй, что и банковские кредиты, и хранятся там семь лет. Банк на следующей заявке нередко читает сам факт обращения в коммерческую МФО как маркер финансовой нестабильности — даже когда заём погашен в срок и без единой просрочки. То есть цена короткого дорогого займа не заканчивается процентами: она включает ухудшение позиции на следующих переговорах с банком.

Это не значит, что коммерческая МФО всегда плохой выбор. Когда деньги нужны на несколько недель под конкретную задачу и переплата в абсолютных рублях невелика, канал оправдан. Плохо, когда его берут на месяцы просто потому, что банк дольше рассматривает заявку.