Заем бизнесу — не кредит: потолок переплаты защищает физлицо, а предпринимателя нет

Директор говорит бухгалтеру: «взяли заём, оформи». Бухгалтер видит договор с микрофинансовой организацией — и первое, что стоит проверить, это не проводки, а то, какие нормы к этому договору вообще применяются. Потому что заём и кредит — не синонимы, и защита у них разная.
Разберу, кто по закону вправе выдавать что, во сколько обходится каждый небанковский канал и где у предпринимателя заканчивается защита, которая есть у физлица.
Кто вправе выдать кредит, а кто только заём
По ст. 807 ГК займодавцем может быть кто угодно: одна сторона передаёт или обязуется передать в собственность другой деньги, а заёмщик обязуется вернуть такую же сумму. Ограничений по фигуре займодавца в норме нет — им бывает и юрлицо, и ИП, и обычный человек.
Кредит устроен строже. По ст. 819 ГК кредитором может быть только банк или иная кредитная организация, то есть структура с лицензией Банка России. Всё остальное — микрофинансовая организация, кредитный кооператив, региональный фонд поддержки предпринимательства, инвестиционная платформа — юридически выдаёт именно заём, даже если слово «кредит» проскакивает в рекламе для простоты.
Отсюда практическое следствие, к которому вернёмся ниже: нормы, написанные под банковское кредитование и под защиту потребителя, к предпринимательскому займу применяются далеко не все.
Четыре канала и их реальная цена
За словом «заём для бизнеса» скрывается не один продукт, а четыре разных канала с разной экономикой:
Канал
Кто выдаёт
Ставка
Кому подходит
Банк
Кредитная организация с лицензией ЦБ
Обычно ниже всех, зависит от продукта и обеспечения
Прозрачная отчётность, стаж от полугода-года, без свежих просрочек
Государственный льготный микрозаём
Региональный фонд поддержки предпринимательства
Примерно 7–15% годовых
Субъект МСП по реестру, подходящая отрасль
Коммерческая МФО
Частная микрофинансовая организация
Преимущественно 30–50% годовых, бывает выше
Когда деньги нужны очень быстро и на короткий срок
Краудлендинг
Множество частных инвесторов через оператора платформы
По оценкам рынка около 20–30% годовых и выше
Бизнес, готовый раскрыть показатели инвесторам
Масштаб рынка по обзору Банка России за 2025 год: микрозаймов бизнесу выдано около 149 млрд рублей, плюс 15% год к году. Из них на государственные МФО пришлось порядка 56 млрд (минус 2%), на коммерческие — около 94 млрд с ростом почти на треть. То есть дорогой сегмент растёт заметно быстрее дешёвого.
Расходятся не только ставки, но и сроки: средний срок займа у государственных МФО в 2025 году — 2,5 года, у коммерческих — чуть больше полугода. Это важнее, чем кажется. Короткий дорогой заём, который раз за разом продлевают вместо погашения тела долга, обходится бизнесу существенно дороже, чем ставка, названная при выдаче.
Два лимита, которые постоянно путают
Классическая ошибка при планировании — смешать отраслевой потолок и условие конкретной программы.
С конца декабря 2025 года закон о микрофинансовой деятельности поднял предельную сумму микрозайма одному юрлицу или ИП до 15 млн рублей — прежние 5 млн держались с 2018 года. Но это юридический максимум для всей отрасли, а не размер продукта.
Программа льготного микрозайма через цифровую платформу МСП по-прежнему ограничена суммой до 5 млн рублей: это условие программы, а не закона. Если бизнесу нужно больше, льготный канал закроет только часть потребности, и разговор смещается к банку или к комбинации инструментов.
Кто проходит по льготному каналу: субъект из реестра МСП (статус проверяется автоматически по ИНН), налоговый резидент без процедуры банкротства, без долга перед бюджетом свыше 50 тысяч рублей и без задержки зарплаты дольше трёх месяцев. В приоритете самозанятые и начинающие предприниматели, социальные проекты, предприниматели до 35 лет, экспортёры, IT, туризм и производство. По данным Корпорации МСП, с начала 2025 года через платформу выдано более 20 млрд рублей льготных микрозаймов свыше 7 тысячам предпринимателей из 82 регионов, средняя ставка — 8,5% годовых.
Где заканчивается защита заёмщика
Главный юридический пункт этой темы, который стоит знать до подписания договора. Установленный законом потолок переплаты и ограничение пени по микрозаймам — это норма о потребительских займах, то есть о деньгах, которые физлицо берёт на личные нужды. На заём юрлицу или ИП на предпринимательские цели она не распространяется вовсе.
Практический смысл простой: у предпринимателя нет законного потолка итоговой переплаты. Сколько он в итоге вернёт, определяет только текст конкретного договора. Договор коммерческой МФО в этом случае — не формальность для архива, а единственная работающая защита, и читать его нужно до подписи, а не после первой просрочки.
Второе, что упускают: сведения о займе уходят в то же бюро кредитных историй, что и банковские кредиты, и хранятся там семь лет. Банк на следующей заявке нередко читает сам факт обращения в коммерческую МФО как маркер финансовой нестабильности — даже когда заём погашен в срок и без единой просрочки. То есть цена короткого дорогого займа не заканчивается процентами: она включает ухудшение позиции на следующих переговорах с банком.
Это не значит, что коммерческая МФО всегда плохой выбор. Когда деньги нужны на несколько недель под конкретную задачу и переплата в абсолютных рублях невелика, канал оправдан. Плохо, когда его берут на месяцы просто потому, что банк дольше рассматривает заявку.
Краудлендинг: почему это не «частный инвестор»
Краудлендинг работает по закону об инвестиционных платформах (259-ФЗ), действующему с 1 января 2020 года. Это заём от множества частных инвесторов через оператора платформы — и это принципиально не то же самое, что заём от одного частного инвестора под залог, где нет ни площадки-посредника, ни реестра ЦБ.
Реестр операторов ведёт Банк России, сведения из него открытые и общедоступные. Проверка легальности площадки занимает минуту и делается до подачи заявки, а не после.
Типичные требования к заёмщику: регистрация как ИП, ООО или АО, обычно от года с момента регистрации, ровная кредитная история и прозрачная отчётность — на её основе платформа присваивает рейтинг риска и ставку. Суммы от нескольких сотен тысяч до нескольких десятков миллионов, сроки от нескольких месяцев до одного-трёх лет. Крупная сумма физически собирается из множества вкладов: для инвестора-физлица без статуса квалифицированного закон ограничивает вложения через все инвестиционные платформы суммой 600 тысяч рублей в год.
Обратная сторона для заёмщика — публичность и множественность кредиторов. Финансовые показатели и условия займа видят десятки или сотни незнакомых людей, часть коммерческой информации становится доступной внутри платформы. А при просрочке репутационный удар приходится сразу по всем инвесторам, а не по одному банку, и доступ к следующим раундам финансирования закрывается быстрее, чем восстанавливается.
Если свести к одному правилу: выбирают не «заём или кредит», а канал под срок и цель денег — и делают это до подачи, а не после отказа банка. Отказ банка чаще всего означает конкретный устранимый стоп-фактор: короткий стаж, долги по налогам, просрочка в истории. Дорогой заём этот стоп-фактор не устраняет, он лишь откладывает разговор и добавляет к нему семилетнюю запись в бюро.
Начать дискуссию