Про отгрузки юридическим лицам на Ozon в 1С

Здравствуйте, Дамы и Господа, здравствуйте! Сегодня поговорим на тему, как провести реализацию на Озон юридическому лицу в 1С:бухгалтерия по шагам.

Как говорил Фёдор Дмитриевич Свекольников из Простоквашино, чтобы продать что-нибудь ненужное, нужно сначала купить что-нибудь ненужное, но так как что-то ненужное у нас уже куплено - это ненужное нам стало нужно некоему покупателю. И вот Озон присылает электронный документ со списком товаров, которые организация или ИП получила. Обратите внимание, документ выставляется на следующий день после фактического получения товаров покупателем в пункте выдачи Озон или доставки курьером.

Документ имеет свою нумерацию, которая отличается от вашей учетной системы и имеет формат: номер договора/порядковый номер отгрузки в пределах текущего года, например так: 12345678/1 — здесь первая часть номера — это номер продавца Озон — он указан на самом отправлении, а вторая часть через дробь — это номер отгрузки.

Итак, документ получен и его необходимо отразить в 1С и по итогам квартала отразить в книге продаж и декларации по НДС.

Вот тут надо поступить следующим образом: делаем стандартную реализацию и сохраняем, 1С присвоит порядковый номер документу. Обычно номер акта или товарной накладной совпадают, но здесь будет расхождения, так как номер акта, например, — 15, а вот номер счета-фактуры необходимо отредактировать. Когда будете менять номер, то программа вам выдаст предупреждение: Счёт-фактура № заполняется при записи автоматически. Продолжить редактирование? Нажимаем «Да» и вписываем вместо текущего номера тот, что нам прислали по ЭДО. В нашем случае — это 12345678/1 и сохраняем. Вот и всё. В следующий раз номер будет другим - 12345678/2 и так далее.

Всем успехов, если что, пишите, поможем, чем сможем.

До новых встреч!