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Сергей Старшинов
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Реклама в Telegram за $40 через Tg Ads: как запустить кампанию без много денег и нервов

Привыкли, что Telegram Ads — это только для крупных игроков с бюджетами в сотни тысяч? Рассказываю, как получить доступ к рекламному кабинету и запустить кампанию всего за $40.

Как открыть доступ к TG Ads: лайфхак для малобюджетников

Раньше вход в рекламный кабинет Telegram стоил кучу евро. Но теперь есть лазейка для тех, кто не готов продавать почку:

Шаг 1: Покупаем «Звёзды»— Заходим в @PremiumBot → «Купить Звёзды» → 1000 звёзд ≈ $19 (дешевле, чем подписка на Кинопоиск).— Совет: Звёзды можно получать через донаты от подписчиков, но проще купить — так быстрее.

Шаг 2: Донатим сами себе— Переводим купленные звёзды в свой канал (например, ставим платные реакции на пост). — Ждём 21 день. Это обязательно, так решила телега.

Шаг 3: Резервный фонд— Покупаем ещё 1000 звёзд и оставляем на счету канала. Без этого доступ к кабинету закроется.

Итого: ~$38–40 на старт. Теперь вы в системе!

Как запустить рекламу: пошаговая инструкция

1. Выбираем тип рекламы

В кабинете TG Ads есть три варианта:

  • Поиск — показ в результатах поиска.

  • Реклама ботов — продвижение среди других ботов.

  • Реклама в каналах — мой выбор (охват аудитории через популярные паблики).

2. Настраиваем объявление

  • Пишем цепляющий текст (без воды!), добавляем ссылку на канал.

  • Ставим общий бюджет: 1000 звёзд (~$19).

  • Цена за 1000 показов: 50 звёзд (минимум, меньше нельзя).

3. Дневной бюджет и ограничения

  • 150 звёзд в день — хватит на ~6 дней (но можно корректировать по ходу).

  • Ограничиваем показы: не чаще 2 раза в день на пользователя (чтобы не превратиться в спамера).

4. Запуск— Принимаем условия → жмём «Создать» → ждём модерации (обычно 1–2 дня). Но у меня пошёл второй день, и я фиг знает, когда она пройдёт, ну ок, ждём, интересно же посмотреть.

Ранее я работал с тг только через Яндекс Директ, но появилась такая фишка, надо тестить.

Лайфхаки для эффективной рекламы

  • Тестируйте офферы. Запускайте 2–3 объявления с разными текстами и смотрите, какое «выстрелит».

  • Торгуйтесь с админами. Иногда напрямую через звёзды можно купить рекламу в канале дешевле, чем через кабинет.

  • Следите за статистикой. Если CTR ниже 0.5% — меняйте текст или аудиторию.

Стоит ли игра свеч?

За $40 вы получаете:

  • доступ к рекламному кабинету;

  • тестовый запуск кампании с охватом в ~20 000 показов;

  • возможность масштабироваться без огромных вложений.

P.S. Если звёзды на вашей стороне — можно собрать лояльную аудиторию даже с минимальным бюджетом. Ну а если что-то пойдёт не так — пишите в комментарии, помогу!

Теперь каждый сможет стать таргетологом в Телеге, а если тебе лень, то всегда есть те, которые это сделают за тебя, всем мира и добра и печенек.

Если статья была полезна, то буду рад видеть вас в моем telegram-канале Страх и ненависть в Маркетинге, я не продаю курсов или каких-то товаров, просто веду ламповый канал.

Информации об авторе

Сергей Старшинов

Сергей Старшинов

Ведущий маркетолог в самозанятый

3 подписчика 10 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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