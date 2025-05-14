Реклама в Telegram за $40 через Tg Ads: как запустить кампанию без много денег и нервов

Как открыть доступ к TG Ads: лайфхак для малобюджетников
Раньше вход в рекламный кабинет Telegram стоил кучу евро. Но теперь есть лазейка для тех, кто не готов продавать почку:
Шаг 1: Покупаем «Звёзды»— Заходим в @PremiumBot → «Купить Звёзды» → 1000 звёзд ≈ $19 (дешевле, чем подписка на Кинопоиск).— Совет: Звёзды можно получать через донаты от подписчиков, но проще купить — так быстрее.
Шаг 2: Донатим сами себе— Переводим купленные звёзды в свой канал (например, ставим платные реакции на пост). — Ждём 21 день. Это обязательно, так решила телега.
Шаг 3: Резервный фонд— Покупаем ещё 1000 звёзд и оставляем на счету канала. Без этого доступ к кабинету закроется.
Итого: ~$38–40 на старт. Теперь вы в системе!
Как запустить рекламу: пошаговая инструкция
1. Выбираем тип рекламы
В кабинете TG Ads есть три варианта:
Поиск — показ в результатах поиска.
Реклама ботов — продвижение среди других ботов.
Реклама в каналах — мой выбор (охват аудитории через популярные паблики).
2. Настраиваем объявление
Пишем цепляющий текст (без воды!), добавляем ссылку на канал.
Ставим общий бюджет: 1000 звёзд (~$19).
Цена за 1000 показов: 50 звёзд (минимум, меньше нельзя).
3. Дневной бюджет и ограничения
150 звёзд в день — хватит на ~6 дней (но можно корректировать по ходу).
Ограничиваем показы: не чаще 2 раза в день на пользователя (чтобы не превратиться в спамера).
4. Запуск— Принимаем условия → жмём «Создать» → ждём модерации (обычно 1–2 дня). Но у меня пошёл второй день, и я фиг знает, когда она пройдёт, ну ок, ждём, интересно же посмотреть.
Ранее я работал с тг только через Яндекс Директ, но появилась такая фишка, надо тестить.
Лайфхаки для эффективной рекламы
Тестируйте офферы. Запускайте 2–3 объявления с разными текстами и смотрите, какое «выстрелит».
Торгуйтесь с админами. Иногда напрямую через звёзды можно купить рекламу в канале дешевле, чем через кабинет.
Следите за статистикой. Если CTR ниже 0.5% — меняйте текст или аудиторию.
Стоит ли игра свеч?
За $40 вы получаете:
доступ к рекламному кабинету;
тестовый запуск кампании с охватом в ~20 000 показов;
возможность масштабироваться без огромных вложений.
P.S. Если звёзды на вашей стороне — можно собрать лояльную аудиторию даже с минимальным бюджетом. Ну а если что-то пойдёт не так — пишите в комментарии, помогу!
Теперь каждый сможет стать таргетологом в Телеге, а если тебе лень, то всегда есть те, которые это сделают за тебя, всем мира и добра и печенек.
Если статья была полезна, то буду рад видеть вас в моем telegram-канале Страх и ненависть в Маркетинге, я не продаю курсов или каких-то товаров, просто веду ламповый канал.
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