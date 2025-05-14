Реклама в Telegram за $40 через Tg Ads: как запустить кампанию без много денег и нервов

Как открыть доступ к TG Ads: лайфхак для малобюджетников

Раньше вход в рекламный кабинет Telegram стоил кучу евро. Но теперь есть лазейка для тех, кто не готов продавать почку:

Шаг 1: Покупаем «Звёзды»— Заходим в @PremiumBot → «Купить Звёзды» → 1000 звёзд ≈ $19 (дешевле, чем подписка на Кинопоиск).— Совет: Звёзды можно получать через донаты от подписчиков, но проще купить — так быстрее.

Шаг 2: Донатим сами себе— Переводим купленные звёзды в свой канал (например, ставим платные реакции на пост). — Ждём 21 день. Это обязательно, так решила телега.

Шаг 3: Резервный фонд— Покупаем ещё 1000 звёзд и оставляем на счету канала. Без этого доступ к кабинету закроется.

Итого: ~$38–40 на старт. Теперь вы в системе!