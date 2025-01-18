Заказчик уклоняется от подписания акта приема работ. Что надо делать?

В этой статье рассказываем, как поступать в таких случаях.

заказчик не хочет (или не может) заплатить;

Наиболее часто встречаются две причины отказа:

1. Нужно направить заказчику уведомление о том, что работы выполнены и пригласить на приемку результатов с подписанием АВР.

К уведомлению нужно приложить АВР в 2-х экземплярах. В них надо привести полный перечень выполненных работ (или услуг), а также их стоимость.

Если есть, то нужно приложить исполнительную документацию: техпаспорта, накладные на материалы (сырье), которые использовали в работе и т. д.

Передать документы можно разными способами:

электронной почтой — если эта возможность прописана в договоре;

обычной почтой — письмо должно быть заказным или ценным. Обязательна опись вложения (в 2-ух экземплярах) и уведомление. Отправлять следует на тот почтовый адрес, который указан в договоре. Квитанцию об отправке и свой экземпляр описи нужно обязательно сохранить;

используя курьерскую доставку;

передать представителю заказчика, имеющему полномочия принимать документы, предназначенные компании (например, секретарю). Нужно сделать опись документов в 2-ух экземплярах, чтобы на вашем поставили отметку о получении и регистрационный номер документа.

Важно!

АВР, который подписан только подрядчиком (исполнителем услуг), будет признан действительным, если есть подтверждение того, что заказчик уведомлен об окончании работ и приглашен для их приемки.

2. Если заказчик уведомление проигнорировал, то нужно собрать комиссию, которая проведет приемку работ без представителя заказчика. После этого АВР подписывается только одной стороной — подрядчиком (исполнителем) — п. 4 ст. 753 ГК РФ и п. 1 ст. 6 ГК РФ.

3. Отправить заказчику следующий пакет документов: односторонне подписанный акт, счет на оплату и претензия с требованием оплатить работы.

О способах отправки документов мы рассказывали выше.

4. Если так и не удалось подписать АВР и оплата не произведена, то приступайте к сбору документов, подтверждающих, что:

работы (или услуги) полностью выполнены — фото и видеосъемка, заключение экспертизы, переписка с представителем заказчика или тем лицом, в интересах которого проводились работы и т. д.

стоимость работ (или услуг) соответствует уренгой в договоре — накладные, товарные чеки, сметы, спецификации, документы об оплате;

если стоимость материалов изменилась в ходе работы, то подтверждение того, что новая стоимость с заказчиком согласована.

5. Теперь можно обратиться в арбитражный суд.

Для этого подается исковое заявление, в котором ходатайствует о взыскании оплату за выполненный объем работ (услуг).

К иску нужно приложить:

односторонне подписанный АВР;

описи, квитанции, подтверждающие, что вы извещали заказчика о выполнении работ;

собранные вами документы, доказывающие, что работа выполнена в полном объеме, является качественной, и закончена в срок, установленный договором.

А также, что стоимость работ является согласованной с заказчиком.