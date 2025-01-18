Заказчик уклоняется от подписания акта приема работ. Что надо делать?

Наиболее часто встречаются две причины отказа:
заказчик не хочет (или не может) заплатить;
заказчик имеет претензии к выполненной работе.
В этой статье рассказываем, как поступать в таких случаях.
Заказчик не желает контактировать
1. Нужно направить заказчику уведомление о том, что работы выполнены и пригласить на приемку результатов с подписанием АВР.
К уведомлению нужно приложить АВР в 2-х экземплярах. В них надо привести полный перечень выполненных работ (или услуг), а также их стоимость.
Если есть, то нужно приложить исполнительную документацию: техпаспорта, накладные на материалы (сырье), которые использовали в работе и т. д.
Передать документы можно разными способами:
электронной почтой — если эта возможность прописана в договоре;
обычной почтой — письмо должно быть заказным или ценным. Обязательна опись вложения (в 2-ух экземплярах) и уведомление. Отправлять следует на тот почтовый адрес, который указан в договоре. Квитанцию об отправке и свой экземпляр описи нужно обязательно сохранить;
используя курьерскую доставку;
передать представителю заказчика, имеющему полномочия принимать документы, предназначенные компании (например, секретарю). Нужно сделать опись документов в 2-ух экземплярах, чтобы на вашем поставили отметку о получении и регистрационный номер документа.
Важно!
АВР, который подписан только подрядчиком (исполнителем услуг), будет признан действительным, если есть подтверждение того, что заказчик уведомлен об окончании работ и приглашен для их приемки.
2. Если заказчик уведомление проигнорировал, то нужно собрать комиссию, которая проведет приемку работ без представителя заказчика. После этого АВР подписывается только одной стороной — подрядчиком (исполнителем) — п. 4 ст. 753 ГК РФ и п. 1 ст. 6 ГК РФ.
3. Отправить заказчику следующий пакет документов: односторонне подписанный акт, счет на оплату и претензия с требованием оплатить работы.
О способах отправки документов мы рассказывали выше.
4. Если так и не удалось подписать АВР и оплата не произведена, то приступайте к сбору документов, подтверждающих, что:
работы (или услуги) полностью выполнены — фото и видеосъемка, заключение экспертизы, переписка с представителем заказчика или тем лицом, в интересах которого проводились работы и т. д.
стоимость работ (или услуг) соответствует уренгой в договоре — накладные, товарные чеки, сметы, спецификации, документы об оплате;
если стоимость материалов изменилась в ходе работы, то подтверждение того, что новая стоимость с заказчиком согласована.
5. Теперь можно обратиться в арбитражный суд.
Для этого подается исковое заявление, в котором ходатайствует о взыскании оплату за выполненный объем работ (услуг).
К иску нужно приложить:
односторонне подписанный АВР;
описи, квитанции, подтверждающие, что вы извещали заказчика о выполнении работ;
собранные вами документы, доказывающие, что работа выполнена в полном объеме, является качественной, и закончена в срок, установленный договором.
А также, что стоимость работ является согласованной с заказчиком.
Если заказчик имеет претензии к результатам работ
Если у заказчика есть претензии к объему, качеству или стоимости работ, то нужно решать вопрос во внесудебном порядке.
1. Попросите заказчика написать отказ от подписания акта.
В нем должны быть описаны: все дефекты, несоответствие результата работ требованиям заказчика (или техзаданию, смете).
2. Организуйте комиссию, которая проведет осмотр результатов работ (в присутствии заказчика) и установит, что нужно исправить и в какой срок.
3. По результатам осмотра составляется акт, в котором устанавливаются все дефекты, недостатки и сроки их устранения.
Если недостатки возникли по вине заказчика, то устранять он их будет сам. Это должно быть отражено в акте.
Если в недостатках виноваты ваши работки, то и устранять их будут они.
4. После того, как все недостатки будут исправлены, составляется новый АВР.
Для этого вновь созывается комиссия, назначается дата приемки работ и приглашаются представители заказчика. Если работы примут, то подписывается двухсторонний АВР.
5. Если заказчик не явился на финальную приемку, то можно подписать односторонний АВР.
А после этого — подать иск в суд.
Рекомендации
В нашей юридической практике регулярно появляются дела, которых могло вообще не быть, если бы подрядчики и заказчики фиксировали свои действия в письменном виде.
Необходимо:
работать только по договору, составленному в письменном виде;
вести переписку, используя официальные, указанные в договоре электронные или фактические адреса.
согласовывать любые изменения в работах или их стоимости в письменном виде, а не на словах. Особенно это касается дополнительных работ, необходимость в которых появляется неожиданно для заказчика.
никогда не выполнять дополнительные работы без письменного согласования с заказчиком.
направлять уведомления о чем-либо только в письменном виде, а не договариваться на словах;
собирать документы, которые могут подтвердить выполнение работ.
Если пренебрегать этими правилами, то в случае судебных разбирательств, подрядчик никогда не сможет доказать, что выполнил свои обязательства надлежащим образом. А заказчик не сможет доказать, что работы выполнены с недостатками — с нарушением сроков, объемов или стоимости.
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