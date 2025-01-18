Что делать, если вас обвиняют в незаконном использовании товарного знака

Что делать? Именно с такой проблемой пришел к нам клиент.

Очень неприятная ситуация. Как выглядит упаковка популярного коктейля знают все покупатели и работать без такой картинки невозможно. А на складе еще очень много нераспроданного товара.

Представьте себе, что вы спокойно продаете какой-либо товар, например спортивное питание, на маркетплейсе: Озон или Вайлдберриз. Дела идут хорошо и вдруг вам прилетает претензия от конкурента. Оказывается он зарегистрировал картинку с упаковкой белкового коктейля, как свой товарный знак. И теперь требует, чтобы вы удалили все такие изображения из карточек вашего товара.

1. Мирно договориться.

Для этого закон отводит всего 30 дней после получения претензии. Нужно признать свою вину, убрать спорное изображение и выплатить конкуренту сумму компенсации.

В случае с нашим клиентом договориться о сумме компенсации не удалось — она была слишком велика.

2. Аннулировать товарный знак конкурента.

Да, так можно. Но только, если вы обнаружили и можете доказать, что его товарный знак зарегистрирован с нарушением закона. Тогда вы можете аннулировать право конкурента на этот товарный знак и зарегистрировать его на себя.

Для клиента мы провели тщательную проверку, но нарушений, к сожалению, не обнаружилось.

3. Заключить лицензионный договор.

Вот на этом варианте решения проблемы мы и остановились. С конкурентом (владельцем товарного знака) был заключен лицензионный договор о том, что он разрешает нашему клиенту пользоваться товарным знаком на правах аренды в течение года, выплачивая за это вознаграждение.

Такой вариант устроил всех:

конкурент стал регулярно получать плату за свой товарный знак;

наш клиент спокойно продавал через маркетплейс остатки товара и не потерял, вложенные в него деньги;

а мы радовались, что дело удалось решить в досудебном порядке и в короткий срок.

В подобной ситуации главное ни в коем случае не игнорировать полученную претензию. Если дело дойдет до суда, то компенсационные выплаты могут достигать до 5 млн рублей или административная ответственность. Иногда дело доходит до уголовной ответственности, но это редко. Уменьшить компенсацию самостоятельно вы вряд ли сможете. Потребуется квалифицированный юрист.

Поэтому, если претензии конкурента справедливы, то первое, что нужно сделать — это проверить, правомерно ли зарегистрирован спорный товарный знак. Если да, то надо пытаться мирно договориться. По закону у вас есть для этого 30 дней со дня получения претензии.