Что делать, если вас обвиняют в незаконном использовании товарного знака

Представьте себе, что вы спокойно продаете какой-либо товар, например спортивное питание, на маркетплейсе: Озон или Вайлдберриз. Дела идут хорошо и вдруг вам прилетает претензия от конкурента. Оказывается он зарегистрировал картинку с упаковкой белкового коктейля, как свой товарный знак. И теперь требует, чтобы вы удалили все такие изображения из карточек вашего товара.
Очень неприятная ситуация. Как выглядит упаковка популярного коктейля знают все покупатели и работать без такой картинки невозможно. А на складе еще очень много нераспроданного товара.
Что делать? Именно с такой проблемой пришел к нам клиент.
Вариантов решения всего три
1. Мирно договориться.
Для этого закон отводит всего 30 дней после получения претензии. Нужно признать свою вину, убрать спорное изображение и выплатить конкуренту сумму компенсации.
В случае с нашим клиентом договориться о сумме компенсации не удалось — она была слишком велика.
2. Аннулировать товарный знак конкурента.
Да, так можно. Но только, если вы обнаружили и можете доказать, что его товарный знак зарегистрирован с нарушением закона. Тогда вы можете аннулировать право конкурента на этот товарный знак и зарегистрировать его на себя.
Для клиента мы провели тщательную проверку, но нарушений, к сожалению, не обнаружилось.
3. Заключить лицензионный договор.
Вот на этом варианте решения проблемы мы и остановились. С конкурентом (владельцем товарного знака) был заключен лицензионный договор о том, что он разрешает нашему клиенту пользоваться товарным знаком на правах аренды в течение года, выплачивая за это вознаграждение.
Такой вариант устроил всех:
конкурент стал регулярно получать плату за свой товарный знак;
наш клиент спокойно продавал через маркетплейс остатки товара и не потерял, вложенные в него деньги;
а мы радовались, что дело удалось решить в досудебном порядке и в короткий срок.
В подобной ситуации главное ни в коем случае не игнорировать полученную претензию. Если дело дойдет до суда, то компенсационные выплаты могут достигать до 5 млн рублей или административная ответственность. Иногда дело доходит до уголовной ответственности, но это редко. Уменьшить компенсацию самостоятельно вы вряд ли сможете. Потребуется квалифицированный юрист.
Поэтому, если претензии конкурента справедливы, то первое, что нужно сделать — это проверить, правомерно ли зарегистрирован спорный товарный знак. Если да, то надо пытаться мирно договориться. По закону у вас есть для этого 30 дней со дня получения претензии.
Если претензии к вам несправедливы
Так тоже бывает. Например, в следующих случаях:
Если Роспатент еще не зарегистрировал товарный знак, а только рассматривает заявку.
Если товарный знак зарегистрирован, но конкурент его не использует в своей деятельности, а просто злоупотребляет своим правом.
Если ваш товарный знак и знак конкурента не сходны до степени смешения.
То есть:
используются в совершенно разных видах деятельности;
вы не получаете доход от использования товарного знака.
Если есть предположения, что претензия выставлена неправомерно, то самостоятельно доказать это вряд ли получится. Нужно обратиться к независимому эксперту — патентному поверенному. Его заключение можно использовать в качестве доказательства и при мирном урегулировании, и в суде.
В случае незаконности претензии к вам, можно товарный знак аннулировать и тем самым подтвердить свое право него, а затем и зарегистрировать на свою компанию. Сделать это можно по нескольким основаниям. Мы об этом расскажем в дальнейшем.
Если вы торгуете на маркетплейсе и претензия получена через него
Ситуация требует немедленного реагирования, так как администрация, как правило, блокируют карточки проблемных товаров, что может привести к потере денег.
Порядок действий:
Срочно ответить на претензию конкуренту. Прав он или не прав — значения не имеет. Отвечать надо в любом случае.
Обратиться к патентному поверенному за экспертизой сходства знаков.
Если претензия окажется незаконной, то написать в службу поддержки и приложить к письму заключение патентного поверенного. Это станет основанием для разблокировки карточек товара.
В дальнейшем можно заняться аннулированием знака и перерегистрацией на себя.
4. Если претензия окажется справедливой — договаривайтесь с конкурентом в судебном порядке. Выплачивайте компенсацию или заключайте лицензионный договор. Мы о нем рассказали выше, на примере нашего клиента.
В любом случае, помните, что доводить дело до суда может оказаться для вас крайне невыгодным
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