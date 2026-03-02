Как вступить в наследство в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях?

Основы наследования в этих регионах
Наследство открывается со дня смерти (ст. 1113 ГК РФ). Оно может быть по завещанию, наследственному договору или по закону (очереди наследников: от детей и супругов до дальних родственников). В 2026 году процесс унифицирован: завещания, составленные до 30 сентября 2022 года по местным нормам, признаются действительными, но могут требовать судебной проверки. Различия в очередях (8 в РФ против 5 в Украине) учитываются для старых дел. Для родственников погибших в СВО с июля 2025 года упрощена процедура — без обязательного 6-месячного срока в некоторых случаях.
Место открытия — последнее жительство умершего. Если имущество в другом регионе, возможен перевод дела.
Пошаговая инструкция по вступлению
Определите основание: Проверьте наличие завещания или договора. Если нет — наследуйте по закону, подтвердив родство.
Подайте заявление: Обратитесь к нотариусу по месту открытия наследства в течение 6 месяцев. Заявление о принятии или выдаче свидетельства. В МФЦ (например, в Запорожской области) можно подать предварительно.
Соберите документы: Нотариус проверит и заведёт дело.
Оплатите госпошлину: От 0,3% до 0,6% стоимости имущества (ст. 333.24 НК РФ), плюс оценка.
Получите свидетельство: После 6 месяцев нотариус выдаст документ о праве на наследство.
Зарегистрируйте права: Для недвижимости — в Росреестре или МФЦ. Для авто — в ГИБДД.
Если фактическое принятие (проживание, оплата долгов), подтвердите в суде.
Необходимые документы
Паспорт наследника.
Свидетельство о смерти.
Завещание или договор (если есть).
Документы на родство: свидетельства о рождении, браке.
Документы на имущество: выписки ЕГРН, техпаспорта.
Справка о последнем жительстве умершего.
Для сожителей (по старым нормам Украины): Судебное решение о совместном проживании 5+ лет и уходе.
Для старых дел добавьте доказательства по местным законам.
Сроки и их восстановление
Основной: 6 месяцев со дня смерти (ст. 1154 ГК РФ).
Продление: До 1 января 2024 года сроки после 24 февраля 2022 не считались пропущенными. В 2026 — стандарт, но для СВО-участников упрощения.
Восстановление: Через суд, если причина уважительная (незнание, болезнь). Срок на обращение — 6 месяцев после устранения причин.
В регионах возможны задержки из-за интеграции, но онлайн-сервисы Госуслуг ускоряют.
Особенности по регионам
ДНР и ЛНР: Полная интеграция с РФ. Старые завещания ДНР/ЛНР действительны; для украинских — проверка.
Запорожская и Херсонская области: Чаще применялись украинские нормы до 2022. Сожители в 4-й очереди по старым правилам; в РФ — после суда.
Общее: Единые правила для новых дел. В МФЦ Запорожья — запись на приём; в ДНР — нотариусы по округам.
Различия минимальны в 2026, но консультируйтесь локально.
Полезные советы
Обратитесь к нотариусу заранее: Проверьте реестр на специальных сервисах.
Если споры — суд. Для СВО-родственников — специальные льготы.
Оцените имущество: Независимая экспертиза обязательна.
Избегайте мошенников: Только официальные инстанции.
Бесплатная помощь: В МФЦ или через Госуслуги для льготников.
Если имущество разрушено (в зоне СВО), возможны компенсации, но сначала оформите наследство.
Заключение
Вступление в наследство в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях в 2026 году следует ГК РФ, с учётом переходного периода. Главное — не пропустить 6 месяцев и собрать документы. Если сомневаетесь, проконсультируйтесь у нотариуса или юриста — это сэкономит время и нервы. Начните с проверки статуса на Госуслугах или в местном МФЦ. Защищайте свои права!
