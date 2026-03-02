Как вступить в наследство в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях?

Основы наследования в этих регионах

Наследство открывается со дня смерти (ст. 1113 ГК РФ). Оно может быть по завещанию, наследственному договору или по закону (очереди наследников: от детей и супругов до дальних родственников). В 2026 году процесс унифицирован: завещания, составленные до 30 сентября 2022 года по местным нормам, признаются действительными, но могут требовать судебной проверки. Различия в очередях (8 в РФ против 5 в Украине) учитываются для старых дел. Для родственников погибших в СВО с июля 2025 года упрощена процедура — без обязательного 6-месячного срока в некоторых случаях.

Место открытия — последнее жительство умершего. Если имущество в другом регионе, возможен перевод дела.