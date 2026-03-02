КПП ЗП моб
Александр Степанов
Право

Как вступить в наследство в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях?

Вступление в наследство в новых субъектах РФ — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях — регулируется Гражданским кодексом РФ с 30 сентября 2022 года. Это упростило процесс, интегрировав местные нормы с российским правом. Если наследодатель умер после этой даты, применяются единые правила; для более ранних случаев — прежние законы регионов или Украины.

Основы наследования в этих регионах

Наследство открывается со дня смерти (ст. 1113 ГК РФ). Оно может быть по завещанию, наследственному договору или по закону (очереди наследников: от детей и супругов до дальних родственников). В 2026 году процесс унифицирован: завещания, составленные до 30 сентября 2022 года по местным нормам, признаются действительными, но могут требовать судебной проверки. Различия в очередях (8 в РФ против 5 в Украине) учитываются для старых дел. Для родственников погибших в СВО с июля 2025 года упрощена процедура — без обязательного 6-месячного срока в некоторых случаях.

Место открытия — последнее жительство умершего. Если имущество в другом регионе, возможен перевод дела.

Пошаговая инструкция по вступлению

  1. Определите основание: Проверьте наличие завещания или договора. Если нет — наследуйте по закону, подтвердив родство.

  2. Подайте заявление: Обратитесь к нотариусу по месту открытия наследства в течение 6 месяцев. Заявление о принятии или выдаче свидетельства. В МФЦ (например, в Запорожской области) можно подать предварительно.

  3. Соберите документы: Нотариус проверит и заведёт дело.

  4. Оплатите госпошлину: От 0,3% до 0,6% стоимости имущества (ст. 333.24 НК РФ), плюс оценка.

  5. Получите свидетельство: После 6 месяцев нотариус выдаст документ о праве на наследство.

  6. Зарегистрируйте права: Для недвижимости — в Росреестре или МФЦ. Для авто — в ГИБДД.

Если фактическое принятие (проживание, оплата долгов), подтвердите в суде.

Необходимые документы

  • Паспорт наследника.

  • Свидетельство о смерти.

  • Завещание или договор (если есть).

  • Документы на родство: свидетельства о рождении, браке.

  • Документы на имущество: выписки ЕГРН, техпаспорта.

  • Справка о последнем жительстве умершего.

  • Для сожителей (по старым нормам Украины): Судебное решение о совместном проживании 5+ лет и уходе.

Для старых дел добавьте доказательства по местным законам.

Сроки и их восстановление

  • Основной: 6 месяцев со дня смерти (ст. 1154 ГК РФ).

  • Продление: До 1 января 2024 года сроки после 24 февраля 2022 не считались пропущенными. В 2026 — стандарт, но для СВО-участников упрощения.

  • Восстановление: Через суд, если причина уважительная (незнание, болезнь). Срок на обращение — 6 месяцев после устранения причин.

В регионах возможны задержки из-за интеграции, но онлайн-сервисы Госуслуг ускоряют.

Особенности по регионам

  • ДНР и ЛНР: Полная интеграция с РФ. Старые завещания ДНР/ЛНР действительны; для украинских — проверка.

  • Запорожская и Херсонская области: Чаще применялись украинские нормы до 2022. Сожители в 4-й очереди по старым правилам; в РФ — после суда.

  • Общее: Единые правила для новых дел. В МФЦ Запорожья — запись на приём; в ДНР — нотариусы по округам.

Различия минимальны в 2026, но консультируйтесь локально.

Полезные советы

  • Обратитесь к нотариусу заранее: Проверьте реестр на специальных сервисах.

  • Если споры — суд. Для СВО-родственников — специальные льготы.

  • Оцените имущество: Независимая экспертиза обязательна.

  • Избегайте мошенников: Только официальные инстанции.

  • Бесплатная помощь: В МФЦ или через Госуслуги для льготников.

Если имущество разрушено (в зоне СВО), возможны компенсации, но сначала оформите наследство.

Заключение

Вступление в наследство в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях в 2026 году следует ГК РФ, с учётом переходного периода. Главное — не пропустить 6 месяцев и собрать документы. Если сомневаетесь, проконсультируйтесь у нотариуса или юриста — это сэкономит время и нервы. Начните с проверки статуса на Госуслугах или в местном МФЦ. Защищайте свои права!

Информации об авторе

