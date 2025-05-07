Как оценить документы на интеллектуальную собственность: вникаем без юриста

Ситуация бесконфликтная, если нет противоречий интересов среди тех, кто участвует в обороте интеллектуальной собственности.

Например, вы разработали программу для ЭВМ и передаете права на нее созданной вами же компании. Или предоставляете права на использование товарного знака контрагенту, которому доверяете.

В такой ситуации достаточно выполнить базовую оценку документа. В примере выше – договора отчуждения исключительного права на программу для ЭВМ или лицензионного договора.

Я включил в базовую оценку документа три действия.

Представьте, что перед вами проект договора или другого документа, и переходите к его правовой оценке.