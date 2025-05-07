Как оценить документы на интеллектуальную собственность: вникаем без юриста

Ситуация бесконфликтная, если нет противоречий интересов среди тех, кто участвует в обороте интеллектуальной собственности.
Например, вы разработали программу для ЭВМ и передаете права на нее созданной вами же компании. Или предоставляете права на использование товарного знака контрагенту, которому доверяете.
В такой ситуации достаточно выполнить базовую оценку документа. В примере выше – договора отчуждения исключительного права на программу для ЭВМ или лицензионного договора.
Я включил в базовую оценку документа три действия.
Представьте, что перед вами проект договора или другого документа, и переходите к его правовой оценке.
1. Оцениваем связь объекта с интеллектуальной собственностью
Как интеллектуальную собственность закон охраняет только те объекты, которые даны в статье 1225 Гражданского кодекса РФ.
Если в вашем документе назван охраняемый объект, можете смело оценивать текст с использованием положений части четвертой указанного кодекса. Например, об условиях лицензионного договора или договора авторского заказа.
Изображение человека на фотоснимке не заявлено в статье 1225 кодекса. Поэтому текст документа с таким изображением вы не оцениваете по нормам части четвертой кодекса.
Идем дальше, если документ описывает именно интеллектуальную собственность.
2. Оцениваем связь цели и содержания документа
Договор или иной документ – всего лишь инструмент, который регулирует процесс работы с интеллектуальной собственностью.
Любая работа преследует конкретную цель. Например, «Порядок создания и использования служебных произведений» вносит ясность в одноименную деятельность работодателя и работника.
Именно цель определяет то главное, о чем будет написано в документе.
Допустим, ваша цель в том, чтобы снять видеоролик и стать единственным владельцем исключительного права на него.
Перед вами договор авторского заказа. В нем изложен процесс организации и записи ролика. Плюс условие о том, кто будет владеть исключительным правом на это произведение. Цель и документ взаимосвязаны.
Переходим к третьему действию.
3. Оцениваем, верно ли применен специальный правовой механизм
К цели подбирается специальный правовой механизм в виде статей Гражданского кодекса РФ, других правовых норм или локальных актов компании. Их положения влияют на содержание документа.
Такой механизм подбирается с учетом трех условий.
Условие первое. Применяем положения кодекса о конкретном объекте интеллектуальной собственности (статья 1225 Гражданского кодекса РФ).
Например, если по договору мы передаем право на исполнение песни, то нужно заглянуть в статью 1317 кодекса. В ней описаны способы использования права на исполнение: сообщение в эфир, запись на материальный носитель и другие.
Другой пример. По договору недопустимо передавать право на полезную модель, если прошло десять лет с даты подачи заявки на выдачу патента (статья 1363 Гражданского кодекса РФ).
Условие второе. Применяем положения кодекса о конкретном способе перехода права: по договору или без договора.
Например, исключительное право на дизайн сайта может перейти по договору на создание результата интеллектуальной деятельности. Нюансы такого договора изложены в статье 1296 кодекса.
Условие третье. Принимаем во внимание исключения из общих правил.
Например, по договору невозможно передать право на секретную полезную модель, если заявка на патент подана российской организацией (статья 1401 Гражданского кодекса РФ).
Выводы по статье:
1. Обязательно оцените документ, в котором говорится об интеллектуальных правах: самостоятельно или с помощью адвоката.
2. В бесконфликтной ситуации для оценки документа может быть достаточно трех действий. Выполняем своими руками:
оценить связь объекта с интеллектуальной собственностью;
оценить связь цели и содержания документа;
оценить, верно ли применен специальный правовой механизм.
Начать дискуссию