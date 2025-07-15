Как адвокат оценивает документы на интеллектуальные права: четыре ключевых шага

Этап 1: правовая оценка центрального объекта

Центральный объект — это объект, вокруг которого строится текст документа.

Этот объект должен относиться к интеллектуальной собственности, то есть быть товарным знаком, полезной моделью или другим объектом из специального перечня (статья 1225 Гражданского кодекса РФ).

Примеры объектов интеллектуальной собственности

Если центральный объект принадлежит к интеллектуальной собственности, мы переходим ко второму этапу оценки документа.

Если центральный объект не входит в интеллектуальную собственность, я останавливаю правовую экспертизу и рекомендую уточнить объект. Предлагаю варианты.

Например, остановка возможна, если центральным объектом заявлено «название некоммерческой организации», так как закон к интеллектуальной собственности относит лишь «фирменное наименование» коммерческой организации.

Дополнительно в ходе изучения документа я вычленяю все объекты интеллектуальной собственности: очевидные или скрытые.

Пример очевидного – товарный знак.

Пример скрытого – произведение изобразительного искусства, которое зарегистрировано как товарный знак (оно как бы прячется за товарным знаком).

Если объект интеллектуальной собственности будет упущен, то он попадет в серую зону. Вы будете считать, что его оборот под контролем, на самом же деле у вас на руках будет бомба замедленного действия.