Как адвокат оценивает документы на интеллектуальные права: четыре ключевых шага

Правовая экспертиза документов на интеллектуальную собственность обязательна, когда вы развиваете свой бизнес: запускаете новый продукт, покупаете чей-то продукт или по-новому используете внутренние ресурсы.
Такая экспертиза может проводиться адвокатом и включает два блока действий: общий и специальный.
Общий блок предполагает действия, обязательные для оценки любого документа. Например, правильность описания стороны по договору: оно должно позволить однозначно определить каждую сторону.
Специальный блок включает действия, отражающие специфику именно интеллектуальной собственности. Ниже я раскрываю свой подход по этому блоку.
Правовая экспертиза документов на интеллектуальную собственность проходит четыре этапа.
Этап 1: правовая оценка центрального объекта
Центральный объект — это объект, вокруг которого строится текст документа.
Этот объект должен относиться к интеллектуальной собственности, то есть быть товарным знаком, полезной моделью или другим объектом из специального перечня (статья 1225 Гражданского кодекса РФ).
Если центральный объект принадлежит к интеллектуальной собственности, мы переходим ко второму этапу оценки документа.
Если центральный объект не входит в интеллектуальную собственность, я останавливаю правовую экспертизу и рекомендую уточнить объект. Предлагаю варианты.
Например, остановка возможна, если центральным объектом заявлено «название некоммерческой организации», так как закон к интеллектуальной собственности относит лишь «фирменное наименование» коммерческой организации.
Дополнительно в ходе изучения документа я вычленяю все объекты интеллектуальной собственности: очевидные или скрытые.
Пример очевидного – товарный знак.
Пример скрытого – произведение изобразительного искусства, которое зарегистрировано как товарный знак (оно как бы прячется за товарным знаком).
Если объект интеллектуальной собственности будет упущен, то он попадет в серую зону. Вы будете считать, что его оборот под контролем, на самом же деле у вас на руках будет бомба замедленного действия.
Этап 2: правовая оценка цели документа
Цель документа – это результат, который бизнес планирует получить, составляя договор или иной документ на интеллектуальную собственность.
Цель документа описывается явно или вытекает из его текста. Обычно именно цель документа наполняет раздел «Предмет договора».
Оценивая документ, я отвечаю на два вопроса.
Вопрос 1: законна ли цель, поставленная бизнесом перед документом?
Представим, что речь идет о товарном знаке. Правообладатель владеет исключительным правом на товарный знак, то есть может им распорядиться или использовать его самостоятельно.
Бизнес может распорядиться товарным знаком, заключив лицензионный договор. Перед этим договором допустимо поставить цель, которая связана с передачей на определенных условиях права использования товарного знака.
Вопрос 2: соответствует ли цели ее формулировка в тексте документа?
Ответ даю на примере спора между двумя компаниями.
В Арбитражном суде Республики Крым разрешен спор между двумя компаниями: первая выпустила телепрограммы и передала второй право на вещание этих телепрограмм по кабелю.
Передала на условиях исключительной лицензии, то есть первая компания не могла транслировать свои же телепрограммы по кабелю.
Со временем вторая компания обнаружила, что первая все же транслирует свои телепрограммы, но в глобальной сети Интернет. И обратилась с иском в суд, требуя компенсацию за нарушение условий лицензионного договора.
Суд посчитал, что первая компания не нарушала условия договора, так как в нем было передано право на вещание исключительно по кабелю. Право на вещание в сети Интернет не передавалось.
Одна из причин, по которой вторая компания посчитала себя обманутой, кроется в несовпадении цели договора и ее формулировки в тексте.
Вторая компания ожидала, что она будет монополистом в вещании телепрограмм, но неверно отразила цель в тексте договора: указала «вещание по кабелю», забыв добавить «вещание в сети Интернет».
Этап 3: правовая оценка механизма достижения цели документа
Механизм достижения цели документа состоит из двух элементов:
действий, ведущих к цели;
условий, при которых такие действия будут успешны.
Например, механизм может описывать участников процесса выплаты вознаграждения за служебное произведение или порядок обеспечения режима коммерческой тайны в компании.
Я оцениваю механизм по четырем критериям и предлагаю варианты улучшения механизма.
Первый. Механизм должен выполнять требования закона к отдельному объекту интеллектуальной собственности.
Например, если бизнес оценивает проект государственного контракта на создание программы для ЭВМ, следует учитывать нормы статей 1261 и 1298 Гражданского кодекса РФ.
Другой пример. Если бизнес оформляет обозначение в качестве товарного знака, то проект заявки на регистрацию должен учитывать ряд статей Гражданского кодекса РФ: 1480, 1492, 1493 и другие.
Второй. Механизм должен выполнять требования закона к конкретному способу работы с интеллектуальной собственностью.
Например, закон разрешает бизнесу получить исключительное право на чужую интеллектуальную собственность: по договору или без договора.
В первой ситуации важно учитывать статью 1234 или 1235 Гражданского кодекса РФ. Во второй следует пропустить текст документа через статью 1241 кодекса.
Третий. Механизм должен учитывать исключения из общих требований.
Например, если бизнес заключает лицензионный договор на использование программы для ЭВМ, нельзя забывать о статье 1280 Гражданского кодекса РФ. В ней говорится о праве пользователя такой программы.
Если зашла речь об оценке издательского лицензионного договора, важно углубиться в статью 1287 кодекса.
Четвертый. Механизм должен учитывать подходы судебной практики и позиции ученых в области интеллектуальных прав.
Подходы судебной практики и позиции ученых заполняют пробелы в законе, адаптируют общие нормы к конкретным ситуациям.
Я веду Реестр ключевых требований по интеллектуальной собственности. В него включены 21 документ Верховного Суда РФ и Конституционного Суда РФ, 10 обзоров и 34 справочных материалов Суда по интеллектуальным правам. Реестр пополняется.
Каждый документ проходит оценку по требованиям актов из Реестра.
Этап 4: правовая оценка логики изложения текста
Логика изложения текста – это расположение текстовых блоков относительно друг друга на уровне предложения, абзаца или всего текста.
Закон не предъявляет требований к логике построения текста документа.
Но он допускает буквальное толкование условий договора, если неясно их содержание. Значение отдельного условия выясняется путем сопоставления с другими условиями и смыслом договора в целом (статья 431 Гражданского кодекса РФ).
Поэтому логика договора или иного документа фактически влияет на права и обязанности бизнеса.
Я оцениваю логику изложения текста: чистоту его смыслов и простоту. Вы видите ошибки в логике текста и получаете рекомендации по их исправлению.
Там, где это не навредит, исключаю из содержания документа затрудняющие его понимание слова, словосочетания и предложения.
Фиксирую в одном предложении одну мысль и в одном абзаце одну тему. Сложные фразы делю на части, структурирую текст и так далее.
Выводы по статье:
1. Правовая экспертиза документов по интеллектуальной собственности вскрывает и уничтожает риски бизнеса.
2. Адвокат проходит четыре этапа, оценивая договор или иной документ по интеллектуальной собственности:
правовая оценка центрального объекта;
правовая оценка цели документа;
правовая оценка механизма достижения цели документа;
правовая оценка логики изложения текста документа.
3. Адвокат предлагает варианты, улучшающие содержание и оформление документа.
правовая оценка центрального объекта;
правовая оценка цели документа;
правовая оценка механизма достижения цели документа;
правовая оценка логики изложения текста документа.
3. Адвокат предлагает варианты, улучшающие содержание и оформление документа.
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