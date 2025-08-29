Приятная атмосфера — не повод нарушать права на фонограмму

Закон вас накажет, если в вашем кафе или ресторане играет контрафактная фонограмма.

Фонограмма - это любая звуковая запись на носителе.

Обычно на носитель фиксируют исполнение какого-либо произведения: песни, музыки или текста. Возможна запись иных звуков либо их отображений.

Вы праве настроить в своем заведении сердечную атмосферу. Нужно лишь получить разрешение владельца интеллектуальных прав на фонограмму.

Вариант - с согласия Всероссийской организации интеллектуальной собственности (ВОИС).

Внимание! Душевная обстановка может привести к тому, что с вас взыщут сумасшедшую компенсацию. Например, 1 млн рублей, если на диске записано 100 песен. Или привлекут по статье 7.12 КоАП РФ.

Вам не помогут:

1) слова о том, что при входе в кафе с посетителей не брали деньги за музыку;

2) слова о том, что в прайсе или чеке посетителей нет ссылки на плату за прослушивание музыки.

(По поводу приятной атмосферы я сказал выше.)

Почему так? Отвечу на примере музыки, то есть музыкального произведения без текста:

1. Музыка записывается на материальный носитель, например, CD-диск. С этого момента в гражданском обороте появляется фонограмма.

2. Изготовитель фонограммы имеет на нее интеллектуальные права, в том числе исключительное право распоряжаться ею или использовать ее.

За использование прав на фонограмму вы платите ему или в адрес ВОИС. Обязательно.

3. Если вы без разрешения изготовили экземпляр фонограммы, то у вас на руках появляется контрафакт - экземпляр фонограммы, нарушающий права ее законного владельца на вознаграждение.

С контрафактом власть будет бороться. За ваш счет.

4. Та самая атмосфера - это лишь этап деятельности по привлечению клиентов. Для чего вы их привлекаете? Хотите получить прибыль. Этого достаточно для статьи 7.12 КоАП РФ. Судебная практика на стороне правообладателя.

Поговорите со своим адвокатом. Он покажет путь для создания законной атмосферы в вашем заведении. И оставит без работы скаутов ВОИС.