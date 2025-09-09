Контрафактные произведения на Озоне: 5 мифов о невиновности продавца

Маркетплейс дает доступ к массе потенциальных клиентов. Но эта возможность повышает риски, если вы нарушаете чужие интеллектуальные права.

Допустим, вы купили у изготовителя музыкальные диски и разместили на Озоне карточки, в которых предлагаете диски к продаже.

Вы посидели в интернете и выписали пять аргументов в свое оправдание, если вдруг придется отбиваться от автора или другого владельца музыки.

Все пять аргументов звучат логично. Правда, при ближайшем рассмотрении может оказаться, что вы имеете дело с мифами.

Миф - это вымысел, ошибочная позиция. Он порождает иллюзию защиты вашего бизнеса. И не защищает бизнес от выплаты компенсации за незаконное использование чужой интеллектуальной собственности.

Вот эти мифы.

Миф 1. Продавец не отвечает за нарушение интеллектуальных прав, так как не изготавливает диски с чужой музыкой.

Реальность: именно продавец отвечает за торговлю контрафактным товаром.

Предложение к продаже - один из самостоятельных способов использования прав на музыкальное произведение.

Именно продавец в своем аккаунте на Озоне предлагает к продаже диск с чужой музыкой.

Миф 2. Интеллектуальные права нарушает Озон, так как на его площадке происходит торговля.

Реальность: именно продавец отвечает за торговлю контрафактным товаром.

Озон - интернет-площадка, на которой размещаются предложения к продаже. Карточки с предложениями оформляют владельцы аккаунтов.

Доступ к аккаунту имеет продавец. Именно он решает, какие товары предлагать к продаже, оформляет карточки на товар и управляет их размещением.

Конечно, Озон можно привлечь за соучастие в нарушении. Но это нужно постараться. По общему правилу, Озон будет лишь информационным посредником (это не наказуемо).

Миф 3. Продавец не обязан знать, что произведения записаны на диск с нарушением закона.

Реальность: продавец все равно отвечает за торговлю контрафактным товаром.

Вы - предприниматель: ИП или компания. Предприниматель отвечает за нарушение чужих интеллектуальных прав, даже если он не виноват. Так гласит закон.

Не виноват - это когда вы продаете диск с чужой музыкой, не желая нарушить чужие права. То есть не специально, нечаянно.

Миф 4. Автор музыки замучается доказывать, что продавец нарушил его интеллектуальные права.

Реальность: именно продавец должен доказать, что торгует диском с музыкой без нарушения закона.

Вы можете торговать диском с чужой музыкой на законных основаниях.

Например, если предлагаете к продаже экземпляр диска, записанный легально. То есть самим правообладателем или с его согласия.

Такой способ законного использования называется исчерпанием права.

В суде вы будете ответчиком. Суд обязывает именно ответчика доказать , что имело место исчерпание права. Если суд возложит это на истца, решение отменят.

Миф 5. Суд первой инстанции можно проигнорировать и сэкономить деньги. Если что, доказать можно в апелляционном суде.

Реальность: в апелляционном суде ваши доказательства не примут.

Ответчик должен представить доказательства в суде первой инстанции. Здесь разбирают дело по существу.

В суде апелляционной инстанции могут принять доказательства, но лишь те, которые вы не могли получить во время рассмотрения дела в суде первой инстанции.

Не предлагая доказательства в суде первой инстанции, вы фактически отстраняетесь от защиты. Это ваше право, но и ваша ответственность.

Поговорите со своим адвокатом. Он разъяснит вам ключевые моменты безопасной торговли интеллектуальной собственностью на маркетплейсе.