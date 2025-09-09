Контрафактные произведения на Озоне: 5 мифов о невиновности продавца
Допустим, вы купили у изготовителя музыкальные диски и разместили на Озоне карточки, в которых предлагаете диски к продаже.
Вы посидели в интернете и выписали пять аргументов в свое оправдание, если вдруг придется отбиваться от автора или другого владельца музыки.
Все пять аргументов звучат логично. Правда, при ближайшем рассмотрении может оказаться, что вы имеете дело с мифами.
Миф - это вымысел, ошибочная позиция. Он порождает иллюзию защиты вашего бизнеса. И не защищает бизнес от выплаты компенсации за незаконное использование чужой интеллектуальной собственности.
Вот эти мифы.
Миф 1. Продавец не отвечает за нарушение интеллектуальных прав, так как не изготавливает диски с чужой музыкой.
Реальность: именно продавец отвечает за торговлю контрафактным товаром.
Предложение к продаже - один из самостоятельных способов использования прав на музыкальное произведение.
Именно продавец в своем аккаунте на Озоне предлагает к продаже диск с чужой музыкой.
Миф 2. Интеллектуальные права нарушает Озон, так как на его площадке происходит торговля.
Реальность: именно продавец отвечает за торговлю контрафактным товаром.
Озон - интернет-площадка, на которой размещаются предложения к продаже. Карточки с предложениями оформляют владельцы аккаунтов.
Доступ к аккаунту имеет продавец. Именно он решает, какие товары предлагать к продаже, оформляет карточки на товар и управляет их размещением.
Конечно, Озон можно привлечь за соучастие в нарушении. Но это нужно постараться. По общему правилу, Озон будет лишь информационным посредником (это не наказуемо).
Миф 3. Продавец не обязан знать, что произведения записаны на диск с нарушением закона.
Реальность: продавец все равно отвечает за торговлю контрафактным товаром.
Вы - предприниматель: ИП или компания. Предприниматель отвечает за нарушение чужих интеллектуальных прав, даже если он не виноват. Так гласит закон.
Не виноват - это когда вы продаете диск с чужой музыкой, не желая нарушить чужие права. То есть не специально, нечаянно.
Миф 4. Автор музыки замучается доказывать, что продавец нарушил его интеллектуальные права.
Реальность: именно продавец должен доказать, что торгует диском с музыкой без нарушения закона.
Вы можете торговать диском с чужой музыкой на законных основаниях.
Например, если предлагаете к продаже экземпляр диска, записанный легально. То есть самим правообладателем или с его согласия.
Такой способ законного использования называется исчерпанием права.
В суде вы будете ответчиком. Суд обязывает именно ответчика доказать , что имело место исчерпание права. Если суд возложит это на истца, решение отменят.
Миф 5. Суд первой инстанции можно проигнорировать и сэкономить деньги. Если что, доказать можно в апелляционном суде.
Реальность: в апелляционном суде ваши доказательства не примут.
Ответчик должен представить доказательства в суде первой инстанции. Здесь разбирают дело по существу.
В суде апелляционной инстанции могут принять доказательства, но лишь те, которые вы не могли получить во время рассмотрения дела в суде первой инстанции.
Не предлагая доказательства в суде первой инстанции, вы фактически отстраняетесь от защиты. Это ваше право, но и ваша ответственность.
Поговорите со своим адвокатом. Он разъяснит вам ключевые моменты безопасной торговли интеллектуальной собственностью на маркетплейсе.
Интересно, вы получали претензии по поводу нарушения чужих интеллектуальных прав при торговле на маркетплейсе?
Информации об авторе
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Начать дискуссию