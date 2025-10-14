Чужая картинка в вашем тексте: можно, но есть четыре условия

Аккаунт в соцсети привлекает, если в его постах использованы яркие фото. Иногда встречаешь чужую фотку, которая точно попадает в суть текста. И хочется ее закрепить в посте. Законно ли это?

Представим, что ваша компания ведет туристический блог ВКонтакте или другой соцсети.

Особенность публикаций в вашем сегменте рынка в том, что сначала читатель ожидает увидеть эффектную фотографию того самого места. И только потом - впитать информацию.

Перед вами задача: наладить регулярный постинг.

На руках два варианта. Первый - наладить съемку на месте. Второй - брать фотографии на сторонних ресурсах. Например, в ленте других аккаунтов схожей тематики.

Но фотография - это произведение изобразительного искусства. Интеллектуальные права на нее охраняет закон. Нарушитель привлекается к ответственности.

Да, закон охраняет чужую интеллектуальную собственность.

Но он же закрепляет четыре условия, при которых вы можете поместить чужое фото в пост с информацией о месте путешествия. Без согласия автора и выплаты ему гонорара.

Первое. Вы используете чужое фото в информационных целях.

(Научные, учебные или культурные цели тоже разрешены.)

Информационная цель нигде не раскрыта. Поэтому предлагаю уяснить ее суть через сравнение с рекламной целью. Как вариант.

Рекламная цель - когда пост привлекает внимание к продукту, формирует или поддерживает интерес к нему.

Например, с помощью чужих фотографий вы рисуете преимущества отдыха от вашей компании.

Информационная цель - когда пост описывает место отдыха, которое изображено на фотографии: полностью или в части.

Например, вы рассказываете о климате и характере местности. Фотографии позволяют представить картинку такой местности.

Первое условие субъективно. В этом ключевая сложность его доказывания в суде.

Второе. Вы используете чужое фото в объеме, оправданном целью цитирования.

Цитирование - это буквальное отображение произведения. Например, фрагмента текста или песни. В нашем случае - фотографии или ее фрагмента.

Как гарантированно определить такой объем? Вынужден повториться - оценивается субъективно.

Ориентир - отталкиваться от текста. Если в целом содержание текста позволяет нарисовать картинку на фото, то вряд ли к вам будут претензии.

Если же вы говорите о рельефе местности, но пять из шести фотографий никак не касаются рельефа, то вряд ли суд вас поймет.

Третье. Вы указываете автора произведения.

В идеале вы должны проследить путь чужой фотографии до места, где впервые она опубликована. Обычно здесь назван автор: напрямую или ясен из контекста.

Имя автора - это фамилия, имя и (или) отчество автора. Например, "Иван Иванович Иванов".

Внимание! Если вы не установили имя автора, это не повод заимствовать чужое фото без согласия автора.

Четвертое. Вы указываете источник заимствования.

Например, даете название группы ВКонтакте, где вы это фото взяли. Рекомендую дополнять название указанием на ID аккаунта, откуда вы получили фото.

Другой пример - название альбома, в котором вы нашли нужную фотографию.

Поговорите с вашим адвокатом. Он разъяснит, что делать в ситуации, когда не удается найти сведения об авторе.