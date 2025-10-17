Контрафактный товар побеждает в конкурсе: как взыскать упущенную выгоду?

Допустим, вы владеете патентом на полезную модель. И конкурент использовал вашу полезную модель при производстве своих изделий. Без вашего согласия.

Более того, негодяй выиграл со своей продукцией конкурсную процедуру на поставки для государственных нужд. И подсчитывает прибыль.

В это же самое время уменьшился спрос на изделия вашей компании. Сводки не врут - вы теряете выручку.

Благо в законе есть статья про упущенную выгоду. Вы вправе взыскать ее с нарушителя ваших интеллектуальных прав на полезную модель.

Дело за малым - доказать, что нечестный производитель своими действиями лишил вас прибыли.

Что нужно учитывать, принимая решение о подаче иска для взыскания упущенной выгоды?

1. Упущенная выгода отличается от реального ущерба.

Реальный ущерб - это ваши потери, которые очевидно случились.

Например, ваши изделия были утрачены из-за действий нерадивого контрагента. Вы взыскиваете стоимость утраченного.

Или заготовки для ваших изделий были повреждены в процессе производства. Вы взыскиваете стоимость поврежденного.

Как говорится, есть тело - есть дело))

Упущенная выгода - это доходы, которые ваша компания получила бы при обычных условиях, если бы нарушитель не помешал.

2. Упущенная выгода признается, если вы доказали три обстоятельства. Все три должны присутствовать одновременно.

Первое. Нарушитель действует противоправно.

Например, без разрешения использует вашу полезную модель и производит изделия на продажу. Как минимум, он неосновательно обогащается за ваш счет - экономит на разработке полезной модели.

Второе. Ваша компания не получает доходы, на которые вправе рассчитывать.

Например, вы не получаете доход от продажи тех изделий, которые у вас могло купить государственное учреждение.

То учреждение, которое организовала конкурсную процедуру. Выше я упомянул о ней.

Вам не трудно посчитать убытки, так как вы знаете объем закупок из конкурсной документации.

Третье. Причинно-следственная связь между первым и вторым обстоятельствами: вашими убытками и незаконными действиями нарушителя.

Как отмечает Верховный Суд РФ, действия нарушителя должны быть единственным препятствием на пути вашей компании к прибыли от продажи легальных изделий.

Именно здесь обычно происходит осечка.

В нашем примере прошли конкурсные процедуры. Нарушитель в них победил с "вашими" изделиями. Но не его действия помешали вам продать учреждению товары

Вы не получили прибыль, так как не участвовали в конкурсе. Но даже участвуя в нем, вы не стали бы победителем: цена на ваши изделия выше, чем у конкурентов.

Я не оспариваю незаконность действий нарушителя. Я лишь утверждаю, что они влекут другие последствия.

Например, ваша компания вправе подать иск о нарушении интеллектуальных прав нарушителем. Ведь он незаконно использовал вашу полезную модель.

Добавьте к этому прозрачность конкурсных процедур, известность покупателя контрафакта и получите реально достижимую цель -

Взыскать не упущенную выгоду, а двойную стоимость контрафактного товара. Не знаю, что вам может помешать.

Поговорите со своим адвокатом. Он подскажет, как иллюзорные желания превратить в конкретные и достижимые цели.