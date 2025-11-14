Досрочное прекращение охраны товарного знака: интерес должен быть реальным

Вы вправе досрочно прекратить охрану чужого товарного знака. Но обязательно проработайте вопрос о вашей реальной заинтересованности в таком прекращении.

После регистрации товарного знака его владелец использует интеллектуальные права на знак в течение десяти лет. С правом продления.

Закон позволяет вам досрочно прекратить интеллектуальные права на чужой товарный знак. Достаточно подать иск в суд и доказать ряд обстоятельств.

Одно из них - вы заинтересованы в дальнейшем использовании этого товарного знака. Заинтересованность устанавливается судом.

Вам придется доказать намерение использовать чужой товарный знак после досрочного прекращения его охраны.

Какие доказательства обычно идут в ход?

Вы доказываете, что осуществляете деятельность, аналогичную той, для которой зарегистрирован товарный знак.

Например, вы производите мясные изделия. И товарный знак зарегистрирован для товаров 29 класса МКТУ "Продукты животного происхождения".

(МКТУ - Международная классификация товаров и услуг.)

Вы подаете заявку на регистрацию товарного знака. В ней - обозначение, сходное до степени смешения с чужим товарным знаком.

Еще вариант: в отношении вас владелец товарного знака подал иск о незаконном использовании этого знака. Вы защищаетесь.

В любом случае ваши намерения должно быть реальными. И здесь есть важная деталь.

Покажу ее на примере.

Допустим, вы создаете детскую мебель: кресла, столы, комоды и тому подобное.

На каждом предмете ставите логотип с персонажем известного мультфильма. Например, "Ежик в тумане" или "Смешарики". Список открыт.

Персонажи мультфильмов такого уровня зарегистрированы как товарные знаки. Требуется согласие на размещение их на вашей мебели.

Согласия нет, поэтому вам приходит исковое заявление на компенсацию за незаконное использования товарного знака.

В ответ вы пытаетесь досрочно прекратить охрану товарного знака. Допустим, вам удалось доказать, что последние три года владелец прав на товарный знак не использовал его в своей практике.

Вот тут и проявляется та самая деталь.

Владелец прав представит суду договор авторского заказа на создание изображения персонажа. Того изображения, которое зарегистрировано как товарный знак.

Он же пояснит суду, что изображение на товарном знаке - это одновременно произведение искусства. Оно охраняется авторским правом.

И задаст вопросы:

1. Как ваша компания сможет законно использовать товарный знак с изображением, которое создано ранее регистрации товарного знака? И интеллектуальные права на которое принадлежат владельцу товарного знака.

2. Как ваша компания обойдет запрет на регистрацию товарного знака с произведениями (отдельными персонажами), которые охраняются авторским правом?

Вопросы с подвохом. Очевидный ответ в вашу пользу мне не известен.

Поговорите со своим адвокатом. Он оценит вашу ситуацию и исключит риски.