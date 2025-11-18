ЦОК ОК БСН 17.11 Мобильная
Компенсация за нарушение интеллектуальных прав: три варианта снижения

Нарушив чужие интеллектуальные права, вы получите иск. В нем вам предложат выплатить компенсацию в размере, который вас вряд ли устроит. Сбейте сумму, подобрав свой вариант действий.

На ситуацию можно взглянуть с другой стороны –

Представим, что вы издатель редкой литературы.

Вы платите за лицензию, перевод и оформление текста, рекламу. И пиратские копии 25 изданий на незнакомом сайте - последнее, что вам хотелось бы увидеть.

Вы планируете подать иск к нарушителю. Дело за малым: рассчитать убытки или вчинить вместо них компенсацию. В последнем случае будьте готовы к тому, что адвокаты нарушителя будут сбивать сумму.

Не пускайте дело на самотек. Проследите, чтобы суд не запутали.

Нарушителю доступно три варианта снижения компенсации за нарушение интеллектуальных прав на произведение литературы:

Вариант 1. Снизить по пункту 3 статьи 1252 Гражданского кодекса РФ

Внимание! Речь идет о ситуации, когда компенсация рассчитывается в пределах от 10 тыс. до 5 млн рублей.

Такой путь подходит, если права на произведение принадлежат одному правообладателю. Суд учтет характер и последствия нарушения.

Верховный Суд РФ уточняет, что должно быть совершено одно действие, которым нарушены права на два и более результата интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, связанных между собой.

Пример РИД - произведение литературы, пример СИ - товарный знак. Пример связанности - на обложке произведения изображен товарный знак.

К нашей ситуации это не подходит, так перед нами лишь произведения литературы - книги. Данных о товарных знаках на обложках нет.

Верховный Суд РФ также уточняет, что РИД или СИ могут быть не связаны между собой. Например, распространение материального носителя, в котором выражено два и более экземпляров произведения.

А вот здесь есть над чем подумать –

Сайт есть каталог, состоящий из двух и более файлов, в том числе файлов страниц. Сайт размещается на вычислительных мощностях провайдера хостинга. Эти мощности - суть электронный носитель.

Выходит, выкладка ваших книг на одном сайте подходит под второе уточнение главного суда страны.

Не согласны? Жду аргументы в комментариях.

Вариант 2. Снизить по постановлению Конституционного Суда РФ от 13 декабря 2016 г. № 28-П

Внимание! Речь идет о ситуации, когда компенсация рассчитывается в пределах от 10 тыс. до 5 млн рублей.

Такой путь подходит, если налицо ряд условий:

1) нарушитель - индивидуальный предприниматель;

2) размер компенсации многократно превышает размер причиненных вам убытков;

3) нарушение допущено впервые;

4) использование вашей интеллектуальной собственности не является существенной значимой частью деятельности нарушителя;

5) подобное использование не носило грубый характер;

6) совершено одно действие.

Вариант 3. Снизить по постановлению Конституционного Суда РФ № 40-П

Внимание! Речь идет о ситуации, когда компенсация рассчитывается в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или стоимости права использования знака.

Такой путь подходит, если соблюдены условия:

1) нарушитель - индивидуальный предприниматель;

2) размер компенсации многократно превышает размер причиненных вам убытков;

3) нарушено право на один товарный знак;

4) использование вашей интеллектуальной собственности не является существенной значимой частью деятельности нарушителя;

5) подобное использование не носило грубый характер;

6) нарушение совершено впервые.

Прямо сейчас к нашей ситуации этот вариант не подходит, так как речь идет о товарном знаке, а не произведении литературы. Но при изменении фабулы нужно его держать в уме.

Поговорите с вашим адвокатом. Он объяснит, какие документы нужно собрать, чтобы доказать возможность снижения размера компенсации.

Вам приходилось снижать сумму компенсации? Что решил суд?

