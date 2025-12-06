Программы и базы данных для собственных нужд: дополнение реестра отечественного ПО

С 1 марта 2026 г. в Реестр отечественного программного обеспечения встраивается блок с перечнем российского ПО, разработанного компаниями для собственных нужд.

Требование закона об использовании российского ПО будет соблюдено, если оно названо в этом перечне.

Например, закон может обязать органы власти использовать только отечественные программы. Власти используют ПО из этого блока и к ним нет вопросов.

Ранее я выкладывал пост о перечне доверенного ПО. Теперь к нему добавился перечень ПО для собственных нужд, тоже с 1 марта 2026 г. Постановление Правительства РФ принято 28 ноября.

Внимание! Есть специфика для Москвы.

Главное:

1. Перечень ПО для собственных нужд включен в действующий реестр отечественного ПО, которым управляет Минцифры России.

Дословное имя реестра - Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных.

2. ПО включается в перечень, если отвечает специальным требованиям.

Внимание! В постановлении Правительства идет отсылка к части 32 статьи 2 федерального закона в области критической информационной инфраструктуры.

Я не увидел такую часть в этой статье. Если вы нашли, поделитесь ссылкой в комментарии, пожл.

(В посте о перечне доверенного ПО также не нашел нормы, к которым отсылает Правительство. Не могу понять, с какого момента все пошло не так.)

3. Порядок включения вашего ПО в перечень:

1) вы подаете заявление в Минцифры России (форма заявления доступна на сайте ведомства в разделе "Реестр программного обеспечения");

2) Минцифры регистрирует заявление и проводит его экспертизу: собственными силами или с помощью привлеченной организации;

3) по итогам экспертизы Минцифры предлагает правительственной комиссии включить сведения о вашем ПО в перечень или отказывает вам в удовлетворении заявления;

4) по поступившему заявлению Минцифры России правительственная комиссия принимает соответствующее решение.

4. Ваше ПО включается в перечень. Срок не оговорен, но закреплена обязанность Минцифры раз в три года проверять ПО на соответствие требованиям закона.

Нюанс 1. Каждый новый претендент в перечень сверяется с уже включенным ПО. Дублирование не допускается.

Нюанс 2. В схеме может участвовать Центральный банк РФ. Детали - в постановлении Правительства РФ № 1936.

Поговорите со своим адвокатом. Он сопроводит ваше заявление: с момента его составления до решения правительственной комиссии.