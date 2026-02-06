Лицензионный договор возник после нарушения прав: использовать в расчете компенсации или нет?

Обычно сумма компенсации определяется на базе ранее заключенных лицензионных договоров: по таким же объектам и на схожих условиях.



Например, нарушитель разместил на своем сайте ваш товарный знак.



Вы достаете из папки лицензионные договоры и выбираете из них те, в которых прописан этот же знак.



Остается просмотреть условия, например, способы использования, период, стоимость. И представить в суд расчет.



Но может сложиться ситуация, когда интеллектуальные права на ваш товарный знак нарушили, пока вы вели переговоры с будущим лицензиатом.



Получается, что лицензионный договор с этим товарным знаком подписан после нарушения.



Например, вы обнаружили нарушение 1 января. По вашему требованию знак удалили с сайта нарушителя, и только 15 января заключен лицензионный договор.



(Я говорю о договоре не с нарушителем, а другим лицом.)



Можно ли рассчитывать стоимость интеллектуальных прав на базе такого лицензионного договора?



Отвечу утвердительно:



1. За основу расчета компенсации закон предлагает брать цену, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака аналогичным способом.



Например, способ нарушения интеллектуальных прав на товарный знак - размещение на упаковке товара.



Вы представляете лицензионный договор, в котором дана цена использования права на такое же размещение.



Заметьте, ни слова о времени, когда заключен лицензионный договор: до или после нарушения.



2. Нарушитель вправе оспорить представленный вами расчет.



Например, нарушитель может применить иную логику расчета на основании условий вашего договора. Или назначить экспертизу.



Опять ни слова о времени, когда заключен лицензионный договор: до или после нарушения.



3. Нарушитель вправе заявить о фальсификации договора, признать его недействительным.



Извините за надоедливость, но ни слова о времени, когда заключен лицензионный договор: до или после нарушения.



Вывод: закон не запрещает использовать для расчета компенсации условия лицензионного договора, который заключен после прекращения нарушения.



Поговорите со своим адвокатом. Он оценит условия лицензионного договора и поможет рассчитать стоимость интеллектуальных прав для взыскания компенсации.



Постановление Суда по интеллектуальным правам, 22 января 2026 г., дело А40-77616/2025.



Вам приходилось рассчитывать размер компенсации на основе лицензионного договора? С какими трудностями столкнулись?