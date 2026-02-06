Лицензионный договор возник после нарушения прав: использовать в расчете компенсации или нет?
Обычно сумма компенсации определяется на базе ранее заключенных лицензионных договоров: по таким же объектам и на схожих условиях.
Например, нарушитель разместил на своем сайте ваш товарный знак.
Вы достаете из папки лицензионные договоры и выбираете из них те, в которых прописан этот же знак.
Остается просмотреть условия, например, способы использования, период, стоимость. И представить в суд расчет.
Но может сложиться ситуация, когда интеллектуальные права на ваш товарный знак нарушили, пока вы вели переговоры с будущим лицензиатом.
Получается, что лицензионный договор с этим товарным знаком подписан после нарушения.
Например, вы обнаружили нарушение 1 января. По вашему требованию знак удалили с сайта нарушителя, и только 15 января заключен лицензионный договор.
(Я говорю о договоре не с нарушителем, а другим лицом.)
Можно ли рассчитывать стоимость интеллектуальных прав на базе такого лицензионного договора?
Отвечу утвердительно:
1. За основу расчета компенсации закон предлагает брать цену, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака аналогичным способом.
Например, способ нарушения интеллектуальных прав на товарный знак - размещение на упаковке товара.
Вы представляете лицензионный договор, в котором дана цена использования права на такое же размещение.
Заметьте, ни слова о времени, когда заключен лицензионный договор: до или после нарушения.
2. Нарушитель вправе оспорить представленный вами расчет.
Например, нарушитель может применить иную логику расчета на основании условий вашего договора. Или назначить экспертизу.
Опять ни слова о времени, когда заключен лицензионный договор: до или после нарушения.
3. Нарушитель вправе заявить о фальсификации договора, признать его недействительным.
Извините за надоедливость, но ни слова о времени, когда заключен лицензионный договор: до или после нарушения.
Вывод: закон не запрещает использовать для расчета компенсации условия лицензионного договора, который заключен после прекращения нарушения.
Поговорите со своим адвокатом. Он оценит условия лицензионного договора и поможет рассчитать стоимость интеллектуальных прав для взыскания компенсации.
Постановление Суда по интеллектуальным правам, 22 января 2026 г., дело А40-77616/2025.
Вам приходилось рассчитывать размер компенсации на основе лицензионного договора? С какими трудностями столкнулись?
