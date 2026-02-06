8154 Премиум Моб
Сергей Пропастин
Интеллектуальные права

Лицензионный договор возник после нарушения прав: использовать в расчете компенсации или нет?

Суд защитит вашу интеллектуальную собственность и присудит компенсацию, если вы верно рассчитаете ее размер.

Обычно сумма компенсации определяется на базе ранее заключенных лицензионных договоров: по таким же объектам и на схожих условиях.

Например, нарушитель разместил на своем сайте ваш товарный знак.

Вы достаете из папки лицензионные договоры и выбираете из них те, в которых прописан этот же знак.

Остается просмотреть условия, например, способы использования, период, стоимость. И представить в суд расчет.

Но может сложиться ситуация, когда интеллектуальные права на ваш товарный знак нарушили, пока вы вели переговоры с будущим лицензиатом.

Получается, что лицензионный договор с этим товарным знаком подписан после нарушения.

Например, вы обнаружили нарушение 1 января. По вашему требованию знак удалили с сайта нарушителя, и только 15 января заключен лицензионный договор.

(Я говорю о договоре не с нарушителем, а другим лицом.)

Можно ли рассчитывать стоимость интеллектуальных прав на базе такого лицензионного договора?

Отвечу утвердительно:

1. За основу расчета компенсации закон предлагает брать цену, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака аналогичным способом.

Например, способ нарушения интеллектуальных прав на товарный знак - размещение на упаковке товара.

Вы представляете лицензионный договор, в котором дана цена использования права на такое же размещение.

Заметьте, ни слова о времени, когда заключен лицензионный договор: до или после нарушения.

2. Нарушитель вправе оспорить представленный вами расчет.

Например, нарушитель может применить иную логику расчета на основании условий вашего договора. Или назначить экспертизу.

Опять ни слова о времени, когда заключен лицензионный договор: до или после нарушения.

3. Нарушитель вправе заявить о фальсификации договора, признать его недействительным.

Извините за надоедливость, но ни слова о времени, когда заключен лицензионный договор: до или после нарушения.

Вывод: закон не запрещает использовать для расчета компенсации условия лицензионного договора, который заключен после прекращения нарушения.

Поговорите со своим адвокатом. Он оценит условия лицензионного договора и поможет рассчитать стоимость интеллектуальных прав для взыскания компенсации.

