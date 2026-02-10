Замена ответчика: забота суда выходит боком владельцу интеллектуальных прав
Допустим, вы производите и продаете цементные смеси. На вашу компанию зарегистрирован товарный знак "Ровные стены".
Вчера у вас был день бдительности.
Ваши сотрудники наткнулись на чужой сайт с предложением цементных смесей. По чистому совпадению на упаковке - словосочетание "Ровные стены".
Между владельцем сайта и вами не заключался лицензионный договор на использование товарного знака.
Погружение в коммерческое предложение конкурента дало результат: цементные смеси ему поставила фирма "Забористый инструмент".
Между поставщиком и вами также не заключался лицензионный договор на использование товарного знака.
Налицо два возможных нарушителя: продавец или его поставщик. И есть разница, к кому подать иск.
Продавец:
1. Схема продажи контрафакта ясна и оформлена с помощью адвоката.
2. Статистика продавца показывает стабильную высокую выручку.
Вывод: иск к продавцу позволит не только выиграть суд, но и взыскать ущерб.
Поставщик:
1. Схема поставки не ясна и не оформлена. Ситуация может развиваться по-разному.
2. Статистика поставщика показывает убытки. Зарегистрировано заявление о банкротстве.
Вывод: иск к поставщику затруднит доказывание и ставит под вопрос возможность взыскания ущерба.
Я выберу иск к продавцу. Что-то мне подсказывает, что вы на моей стороне.
Вы подали иск, ваш адвокат представил доказательства виновности продавца, суд вас услышал и поддержал.
Однако продавец обжаловал решение суда в апелляции. Он пояснил, что в деле есть доказательства того, что виноват не он, а поставщик контрафакта.
Апелляция с ним согласилась, заменила ответчика с продавца на поставщика. И взыскала ущерб с поставщика, который даже в суд не явился.
Интересный поворот! Насколько законна такая забота со стороны суда? Есть ли вам смысл обжаловать дальше?
Суд в апелляции поступил неверно: он заменил ответчика без учета ваших интересов. Суд нарушил закон, смело обжалуйте дальше.
Мои аргументы? Пожалуйста:
1. Только истец определяет, защищать ли ему свое нарушенное право, какие требования и к кому предъявлять.
Так говорит закон. Без альтернатив.
2. Суд может установить, что нарушитель не тот, кто назван ответчиком в исковом заявлении.
В этом случае суд должен получить у вас ходатайство о замене ответчика. Если ходатайство не поступило, суд вправе заменить ответчика.
Но при одном условии - вы согласны с такой заменой.
Суд может привлечь поставщика как второго ответчика. Но при том же условии - вы согласны с такой заменой.
3. Суд должен вынести решение о нарушении ваших интеллектуальных прав именно заявленным ответчиком.
Если вы не доказали, то суд должен отказать в иске.
В вашем случае взыскание ущерба за нарушение интеллектуальных прав будет независимо от вины нарушителя, так как продавец и покупатель - предприниматели.
Суд взыскивает с одного предпринимателя, что не мешает тому взыскать с другого. Так это работает.
Поговорите со своим адвокатом. Он поможет с выбором ответчика и соберет доказательства его нарушения.
Интересное по теме -
Постановление Суда по интеллектуальным правам, 5 февраля 2026 г., дело А65-33796/2024.
Подскажите, вам приходилось ощущать на себе "заботу суда"?
Информации об авторе
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Начать дискуссию