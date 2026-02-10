Акция 1+3 моб
Сергей Пропастин
Интеллектуальные права

Замена ответчика: забота суда выходит боком владельцу интеллектуальных прав

Перед вами выбор — подать иск к розничному продавцу контрафактного товара или к оптовому поставщику этого товара.

Допустим, вы производите и продаете цементные смеси. На вашу компанию зарегистрирован товарный знак "Ровные стены".

Вчера у вас был день бдительности.

Ваши сотрудники наткнулись на чужой сайт с предложением цементных смесей. По чистому совпадению на упаковке - словосочетание "Ровные стены".

Между владельцем сайта и вами не заключался лицензионный договор на использование товарного знака.

Погружение в коммерческое предложение конкурента дало результат: цементные смеси ему поставила фирма "Забористый инструмент".

Между поставщиком и вами также не заключался лицензионный договор на использование товарного знака.

Налицо два возможных нарушителя: продавец или его поставщик. И есть разница, к кому подать иск.

Продавец:

1. Схема продажи контрафакта ясна и оформлена с помощью адвоката.

2. Статистика продавца показывает стабильную высокую выручку.

Вывод: иск к продавцу позволит не только выиграть суд, но и взыскать ущерб.

Поставщик:

1. Схема поставки не ясна и не оформлена. Ситуация может развиваться по-разному.

2. Статистика поставщика показывает убытки. Зарегистрировано заявление о банкротстве.

Вывод: иск к поставщику затруднит доказывание и ставит под вопрос возможность взыскания ущерба.

Я выберу иск к продавцу. Что-то мне подсказывает, что вы на моей стороне.

Вы подали иск, ваш адвокат представил доказательства виновности продавца, суд вас услышал и поддержал.

Однако продавец обжаловал решение суда в апелляции. Он пояснил, что в деле есть доказательства того, что виноват не он, а поставщик контрафакта.

Апелляция с ним согласилась, заменила ответчика с продавца на поставщика. И взыскала ущерб с поставщика, который даже в суд не явился.

Интересный поворот! Насколько законна такая забота со стороны суда? Есть ли вам смысл обжаловать дальше?

Суд в апелляции поступил неверно: он заменил ответчика без учета ваших интересов. Суд нарушил закон, смело обжалуйте дальше.

Мои аргументы? Пожалуйста:

1. Только истец определяет, защищать ли ему свое нарушенное право, какие требования и к кому предъявлять.

Так говорит закон. Без альтернатив.

2. Суд может установить, что нарушитель не тот, кто назван ответчиком в исковом заявлении.

В этом случае суд должен получить у вас ходатайство о замене ответчика. Если ходатайство не поступило, суд вправе заменить ответчика.

Но при одном условии - вы согласны с такой заменой.

Суд может привлечь поставщика как второго ответчика. Но при том же условии - вы согласны с такой заменой.

3. Суд должен вынести решение о нарушении ваших интеллектуальных прав именно заявленным ответчиком.

Если вы не доказали, то суд должен отказать в иске.

В вашем случае взыскание ущерба за нарушение интеллектуальных прав будет независимо от вины нарушителя, так как продавец и покупатель - предприниматели.

Суд взыскивает с одного предпринимателя, что не мешает тому взыскать с другого. Так это работает.

Поговорите со своим адвокатом. Он поможет с выбором ответчика и соберет доказательства его нарушения.

Интересное по теме -

Постановление Суда по интеллектуальным правам, 5 февраля 2026 г., дело А65-33796/2024.

Подскажите, вам приходилось ощущать на себе "заботу суда"?

Информации об авторе

Сергей Пропастин

Сергей Пропастин

адвокат в Коллегия адвокатов

4 подписчика59 постов

