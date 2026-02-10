Замена ответчика: забота суда выходит боком владельцу интеллектуальных прав

Допустим, вы производите и продаете цементные смеси. На вашу компанию зарегистрирован товарный знак "Ровные стены".



Вчера у вас был день бдительности.



Ваши сотрудники наткнулись на чужой сайт с предложением цементных смесей. По чистому совпадению на упаковке - словосочетание "Ровные стены".



Между владельцем сайта и вами не заключался лицензионный договор на использование товарного знака.



Погружение в коммерческое предложение конкурента дало результат: цементные смеси ему поставила фирма "Забористый инструмент".



Между поставщиком и вами также не заключался лицензионный договор на использование товарного знака.



Налицо два возможных нарушителя: продавец или его поставщик. И есть разница, к кому подать иск.



Продавец:



1. Схема продажи контрафакта ясна и оформлена с помощью адвоката.



2. Статистика продавца показывает стабильную высокую выручку.



Вывод: иск к продавцу позволит не только выиграть суд, но и взыскать ущерб.



Поставщик:



1. Схема поставки не ясна и не оформлена. Ситуация может развиваться по-разному.



2. Статистика поставщика показывает убытки. Зарегистрировано заявление о банкротстве.



Вывод: иск к поставщику затруднит доказывание и ставит под вопрос возможность взыскания ущерба.



Я выберу иск к продавцу. Что-то мне подсказывает, что вы на моей стороне.



Вы подали иск, ваш адвокат представил доказательства виновности продавца, суд вас услышал и поддержал.



Однако продавец обжаловал решение суда в апелляции. Он пояснил, что в деле есть доказательства того, что виноват не он, а поставщик контрафакта.



Апелляция с ним согласилась, заменила ответчика с продавца на поставщика. И взыскала ущерб с поставщика, который даже в суд не явился.



Интересный поворот! Насколько законна такая забота со стороны суда? Есть ли вам смысл обжаловать дальше?



Суд в апелляции поступил неверно: он заменил ответчика без учета ваших интересов. Суд нарушил закон, смело обжалуйте дальше.



Мои аргументы? Пожалуйста:



1. Только истец определяет, защищать ли ему свое нарушенное право, какие требования и к кому предъявлять.



Так говорит закон. Без альтернатив.



2. Суд может установить, что нарушитель не тот, кто назван ответчиком в исковом заявлении.



В этом случае суд должен получить у вас ходатайство о замене ответчика. Если ходатайство не поступило, суд вправе заменить ответчика.



Но при одном условии - вы согласны с такой заменой.



Суд может привлечь поставщика как второго ответчика. Но при том же условии - вы согласны с такой заменой.



3. Суд должен вынести решение о нарушении ваших интеллектуальных прав именно заявленным ответчиком.



Если вы не доказали, то суд должен отказать в иске.



В вашем случае взыскание ущерба за нарушение интеллектуальных прав будет независимо от вины нарушителя, так как продавец и покупатель - предприниматели.



Суд взыскивает с одного предпринимателя, что не мешает тому взыскать с другого. Так это работает.



Поговорите со своим адвокатом. Он поможет с выбором ответчика и соберет доказательства его нарушения.



Интересное по теме -



Постановление Суда по интеллектуальным правам, 5 февраля 2026 г., дело А65-33796/2024.



Подскажите, вам приходилось ощущать на себе "заботу суда"?