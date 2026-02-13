Фирменное наименование: косметический ремонт на сайте не исключает нарушения прав

Представим, что с января 2024 г. вы торгуете зубной пастой. Логично, что ваша компания носит имя "Зубки дракона".



Отслеживая конкурентов, вы зашли на сайт продавца зубной пасты и увидели свое отражение: фирменное наименование "Зубки дракона".



На сайте ФНС вы обратились к ЕГРЮЛ, получили выписку и убедились в том, что вам не померещилось - названия идентичны.



(ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц.)



С января 2026 г. нарушитель внесен в ЕГРЮЛ.



Как это часто бывает, на требование прекратить использовать ваше фирменное наименование никто не отреагировал. Вы подали иск в суд.



В иске изложили требование к конкуренту - прекратить использовать в названии ваше фирменное наименование: "Зубки дракона".



Вы доказали два обязательных момента:



1. Ваше фирменное наименование внесено в ЕГРЮЛ раньше, чем название нарушителя.



2. Ваша компания и фирма нарушителя занимаются аналогичной деятельностью - торгуют зубной пастой.



Суд принял вашу позицию и согласился с ней, но в иске отказал!



Три аргумента суда:



1. Фирменное наименование призвано индивидуализировать компанию в глазах потребителя зубной пасты.



2. Потребитель видит название компании нарушителя на сайте, у него в сознании путаются два образа: вашей компании и таковой нарушителя.



3. Нарушитель исправил логотип и словесные обозначения на сайте, что исключает причину путаницы - потребитель зубной пасты не видит фирменное наименование нарушителя.



Точнее, видит измененные логотип и словесное обозначение.



Прав ли суд? Нет. В чем ошибка суда?



Фирменное наименование появляется с момента регистрации компании в ЕГРЮЛ. И обнуляется только после регистрации факта прекращения деятельности компании.



Другими словами, прекращается не с момента изменения логотипа на сайте и выполнения других подобных действий.



Поговорите со своим адвокатом. Он проведет аудит вашей проблемы и защити ваши интеллектуальные права на фирменное наименование.



Интересное по теме -



Постановление Суда по интеллектуальным правам, 4 февраля 2026 г., дело № А78-8890/2024.



