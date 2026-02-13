Фирменное наименование: косметический ремонт на сайте не исключает нарушения прав
Представим, что с января 2024 г. вы торгуете зубной пастой. Логично, что ваша компания носит имя "Зубки дракона".
Отслеживая конкурентов, вы зашли на сайт продавца зубной пасты и увидели свое отражение: фирменное наименование "Зубки дракона".
На сайте ФНС вы обратились к ЕГРЮЛ, получили выписку и убедились в том, что вам не померещилось - названия идентичны.
(ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц.)
С января 2026 г. нарушитель внесен в ЕГРЮЛ.
Как это часто бывает, на требование прекратить использовать ваше фирменное наименование никто не отреагировал. Вы подали иск в суд.
В иске изложили требование к конкуренту - прекратить использовать в названии ваше фирменное наименование: "Зубки дракона".
Вы доказали два обязательных момента:
1. Ваше фирменное наименование внесено в ЕГРЮЛ раньше, чем название нарушителя.
2. Ваша компания и фирма нарушителя занимаются аналогичной деятельностью - торгуют зубной пастой.
Суд принял вашу позицию и согласился с ней, но в иске отказал!
Три аргумента суда:
1. Фирменное наименование призвано индивидуализировать компанию в глазах потребителя зубной пасты.
2. Потребитель видит название компании нарушителя на сайте, у него в сознании путаются два образа: вашей компании и таковой нарушителя.
3. Нарушитель исправил логотип и словесные обозначения на сайте, что исключает причину путаницы - потребитель зубной пасты не видит фирменное наименование нарушителя.
Точнее, видит измененные логотип и словесное обозначение.
Прав ли суд? Нет. В чем ошибка суда?
Фирменное наименование появляется с момента регистрации компании в ЕГРЮЛ. И обнуляется только после регистрации факта прекращения деятельности компании.
Другими словами, прекращается не с момента изменения логотипа на сайте и выполнения других подобных действий.
Поговорите со своим адвокатом. Он проведет аудит вашей проблемы и защити ваши интеллектуальные права на фирменное наименование.
Постановление Суда по интеллектуальным правам, 4 февраля 2026 г., дело № А78-8890/2024.
Подскажите, вам приходилось защищать свое фирменное наименование?
