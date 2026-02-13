Премиум +2 моб
🔴 Вебинар: Топ-5 трендов налоговых проверок в 2026 году →
Сергей Пропастин
Интеллектуальные права

Фирменное наименование: косметический ремонт на сайте не исключает нарушения прав

Конкурент взял название вашей компании и зарегистрировал на него свою фирму. Вы подали в суд, но суд вас не услышал. И тому есть объяснение.

Представим, что с января 2024 г. вы торгуете зубной пастой. Логично, что ваша компания носит имя "Зубки дракона".

Отслеживая конкурентов, вы зашли на сайт продавца зубной пасты и увидели свое отражение: фирменное наименование "Зубки дракона".

На сайте ФНС вы обратились к ЕГРЮЛ, получили выписку и убедились в том, что вам не померещилось - названия идентичны.

(ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц.)

С января 2026 г. нарушитель внесен в ЕГРЮЛ.

Как это часто бывает, на требование прекратить использовать ваше фирменное наименование никто не отреагировал. Вы подали иск в суд.

В иске изложили требование к конкуренту - прекратить использовать в названии ваше фирменное наименование: "Зубки дракона".

Вы доказали два обязательных момента:

1. Ваше фирменное наименование внесено в ЕГРЮЛ раньше, чем название нарушителя.

2. Ваша компания и фирма нарушителя занимаются аналогичной деятельностью - торгуют зубной пастой.

Суд принял вашу позицию и согласился с ней, но в иске отказал!

Три аргумента суда:

1. Фирменное наименование призвано индивидуализировать компанию в глазах потребителя зубной пасты.

2. Потребитель видит название компании нарушителя на сайте, у него в сознании путаются два образа: вашей компании и таковой нарушителя.

3. Нарушитель исправил логотип и словесные обозначения на сайте, что исключает причину путаницы - потребитель зубной пасты не видит фирменное наименование нарушителя.

Точнее, видит измененные логотип и словесное обозначение.

Прав ли суд? Нет. В чем ошибка суда?

Фирменное наименование появляется с момента регистрации компании в ЕГРЮЛ. И обнуляется только после регистрации факта прекращения деятельности компании.

Другими словами, прекращается не с момента изменения логотипа на сайте и выполнения других подобных действий.

Поговорите со своим адвокатом. Он проведет аудит вашей проблемы и защити ваши интеллектуальные права на фирменное наименование.

Интересное по теме -

Постановление Суда по интеллектуальным правам, 4 февраля 2026 г., дело № А78-8890/2024.

Подскажите, вам приходилось защищать свое фирменное наименование?

Информации об авторе

Сергей Пропастин

Сергей Пропастин

адвокат в Коллегия адвокатов

4 подписчика60 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Начать дискуссию

ГлавнаяПремиум