Лицензионный договор не зарегистрирован: его можно учитывать при расчете компенсации?

Одна из причин регистрации товарного знака - возможность передачи прав на него по лицензионному договору. За вознаграждение.



Например, вы производите автомобили и временно передаете дилеру интеллектуальные права на ваш товарный знак.



У вас на руках лицензионный договор с дилером. В нем обязательно условия по использованию товарного знака: времени, цене и так далее.



Это удобно, когда вы рассчитываете компенсацию за нарушение прав на товарный знак. Достаточно представить суду такой договор.



Правда, может быть один неприятный нюанс



Вы можете упустить момент, связанный с регистрацией предоставления права на использование товарного знака.



Закон обязывает зарегистрировать товарный знак в специальном реестре. Только после этого товарный знак получает правовую охрану.



Одновременно закон обязывает зарегистрировать предоставление права на использование этого знака. Только после этого предоставление права получает правовую охрану.



К чему я клоню?



Нарушитель будет упирать на то, что предоставление права использования не зарегистрировано. Значит, вы не вправе рассчитывать компенсацию на базе такого договора.



Как может поступить суд?



Мой опыт подсказывает, что суд может подставить плечо любой из сторон спора: вам или нарушителю.



Как должен поступить суд?



Суд должен учесть условия вашего лицензионного договора, даже если вы не выполнили обязанность по регистрации предоставленного права по лицензионному договору.



Мои аргументы:



1. Закон обязывает зарегистрировать предоставление права использования товарного знака.



Невыполнение этой обязанности влечет конкретное последствие - такое предоставление считается несостоявшимся.



В этом случае вы и вторая сторона по договору лишаетесь некоторых возможностей. Например, вторая сторона не вправе самостоятельно подавать иск к нарушителю.



Но в законе ни слова о том, что лицензионный договор считается незаключенным или недействительным.



2. Закон обязывает суд взыскать компенсацию, исходя из обычно взимаемой цены за аналогичное использование товарного знака.



Цена - существенное условие лицензионного договора. Если он заключен и действителен, то никто не запрещает учитывать его размер лицензионного платежа.



Поговорите со своим адвокатом. Он оценит ваш договор и назовет те его условия, которые допустимо использовать при расчете компенсации.



Интересное по теме -



Постановление Суда по интеллектуальным правам, 20 февраля 2026 г., дело А32-69376/2024.



Вы считаете по-другому? Поделитесь в комментариях.