Лицензионный договор: признаки, указывающие на фальсификацию условий договора

Вы ведете свои дела честно, но это не обязывает вашего контрагента действовать так же. Он может сфабриковать доказательства, вам придется защищаться.

Представим, что владеете товарным знаком, очень-очень узнаваемым в вашем сегменте рынка.

Вы пользуетесь этим и заключаете лицензионный договор с контрагентом. По нему другая сторона вправе использовать ваш товарный знак.

Главное условие - вовремя выплачивать некую сумму за каждый месяц использования товарного знака.

Иначе вы вправе расторгнуть лицензионный договор по своему желанию. Стандартная практика.

Вы полгода получали роялти, но далее пошли задержки. Переговоры ничего не дали.

Вы направили уведомление о досрочном расторжении договора. И попросили выплатить тот самый миллион за последние два месяца.

В ответ тишина. Вы подали в суд на нерадивого контрагента. И тут началось...

В суде ответчик представил дополнительное соглашение к лицензионному договору. Оно подписано до того, как вы расторгли договор.

По условиям допсоглашения вы теряете право расторгнуть лицензионный договор по своему желанию. И должны выплатить контрагенту миллион, если все-таки делаете это.

Вот так поворот: задолженность вы не получили, еще и должны остались!

Вы понимаете, что допсоглашение не подписывали, но подпись очень похожа. Нужно заявлять в суде о фальсификации допсоглашения.

Какие признаки могут указывать на то, что ответчик сфабриковал допсоглашение?

1. На допсоглашении нет вашей печати.

В тексте лицензионного договора вы закрепили условие: все дополнительные соглашения заключаются в том же порядке, что сам лицензионный договор.

Лицензионный договор подписан вами, есть оттиск вашей печати (компании или ИП). В допсоглашении должно быть также.

2. Вы не ставили свою подпись.

По аналогии с печатью должна быть ваша подпись. Даже если эксперт в суде скажет, что ВЕРОЯТНО подпись в допсоглашении выполнена вами, правда на вашей стороне.

Рекомендую получить досудебное заключение специалиста. Вам поможет его вывод о том, что подпись не ваша.

3. Отсутствие других лиц, которые могут подтвердить то, что договор подписан именно вами.

Да, это косвенный признак. И есть нюансы. Но в системе с другими признаками это может сработать.

4. Отсутствие для вас явной экономической выгоды в допсоглашении.

Изначально вы согласовали условие о том, что можете по своему желанию расторгнуть лицензионный договор. Если есть задержка с выплатой роялти.

Это обычная практика защиты имущественного интереса.

Но потом сами себе выстрелили в ногу? Допсоглашением вы идете против своих интересов. Так не бывает, мотивация необычная.

5. Отсутствие у ответчика явных доказательств того, что вы одобрили допсоглашение.

Пример последующего одобрения вами: в вашей совместной переписке вы ссылаетесь на это допсоглашение в других ситуациях.

Внимание! Молчание с вашей стороны после даты "подписания" допсоглашения не означает, что вы согласны с ним.

Поговорите с адвокатом по интеллектуальной собственности. Он оценит ситуацию, выделит и обоснует признаки фальсификации доказательств.

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