99% предпринимателей совершают ошибки в общении с инвесторами — не станьте одним из них!

Как работать с инвесторами и привлекать капитал?
Разберём ключевые моменты:
Как найти подходящего инвестора.
Как правильно подготовиться к переговорам.
Что включить в презентацию и финансовую модель.
Как выстроить долгосрочные отношения с инвестором.
Какие бывают инвесторы
Перед тем как работать с инвесторами, важно понимать, что они бывают разными:
Бизнес-ангелы – частные инвесторы, вкладывающие личные средства на ранних стадиях стартапа.
Венчурные фонды – инвестируют в быстрорастущие компании.
Семейные офисы – управляющие капиталом состоятельных семей.
Кредитные инвесторы – предоставляют финансирование в долг.
Стратегические инвесторы – крупные компании, заинтересованные в вашем рынке или технологиях.
Подготовка к переговорам
Перед встречей с инвестором нужно подготовить:
Презентацию (питч-дек) с ключевыми слайдами: проблема, решение, рынок, бизнес-модель, команда, финансы.
Финансовую модель: прогноз доходов, расходов и прибыльности.
Юридическую документацию: оформленные доли, договоры, чистую структуру компании.
Ошибка многих – приходить к инвестору без чёткой стратегии.
Ведение переговоров
Говорите на языке инвестора – узнайте, что важно именно ему.
Не скрывайте проблемы, а показывайте, как вы их решаете.
Чётко объясняйте, зачем вам деньги и как они повлияют на бизнес.
Не завышайте оценки – изучите рыночные стандарты.
Готовьтесь к вопросам о стратегии, конкурентах, команде.
Как выстраивать долгосрочные отношения с инвестором
Держите его в курсе, отправляя регулярные отчёты.
Используйте его опыт, связи и ресурсы.
Следите за выполнением обещанных KPI.
Работайте на доверие – честность важнее всего.
Вывод: если всё сделать правильно, инвесторы не только вложат деньги, но и помогут вам масштабироваться.
Комментарии4
Дарю иллюстрацию )
Старший брат отчитывает младшего.
... ну да. А младшой пытается оправдываться, что не знал чего-то и надо было выдать интсрукции с кем не надо водиться.