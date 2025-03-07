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99% предпринимателей совершают ошибки в общении с инвесторами — не станьте одним из них!

Привлечение инвестиций – это не просто поиск денег, а целая стратегия. Как работать с инвесторами, чтобы они поверили в ваш проект, стали партнёрами и помогли вам вырасти?