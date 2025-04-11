Деньги от частного инвестора — сколько, где взять и как использовать

Какие средства есть у частных инвесторов в России?

Общая картина выглядит так:

1. Богатые инвесторы:

Свыше 110 миллиардеров в России и тысячи граждан, имеющих в собственности сотни миллионов рублей. Они активно инвестируют в разные направления: от технологических проектов до аграрного сектора.

2. Инвесторы из среднего класса:

Люди с накоплениями в 1–10 миллионов рублей также заинтересованы в инвестициях. Они рассматривают бизнес как надёжную альтернативу вкладам.

3. Инвестиционные платформы:

Онлайн-сервисы позволяют инвестировать небольшими суммами — от 10 000 рублей. Здесь объединяются тысячи частных лиц, желающих приумножить деньги.