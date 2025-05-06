Стоимость бизнес-плана для инвесторов: стоит ли платить и что действительно важно для привлечения капитала

Нужно ли разрабатывать бизнес-план, чтобы заинтересовать инвестора?

Многие предприниматели, планирующие привлечение частного капитала, начинают с бизнес-плана. Заказ на его подготовку может обойтись в десятки или сотни тысяч рублей. Считается, что без этого документа невозможно убедить инвестора вложиться.

Но действительно ли стоимость бизнес-плана для инвесторов оправдывает себя? И имеет ли он критическое значение при переговорах?