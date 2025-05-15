Условия для инвестора: какие предложить, чтобы получить финансирование

От чего зависят условия сотрудничества?

1. Этап развития проекта

Стартап: высокий риск — нужна высокая доходность, часто предлагается доля.

Малый/средний бизнес: сбалансированный подход — возможны проценты или долевое участие.

Устойчивый бизнес: низкий риск — чаще всего это дивиденды или облигационные схемы.

2. Размер инвестиций

Чем больше инвестирует человек или фонд, тем лучше условия они ожидают: это может быть большая доля, контроль или приоритетный доход.

3. Рыночная ситуация

Если ваша отрасль насыщена похожими проектами, условия для инвестора должны быть конкурентными и более привлекательными, чем у других.