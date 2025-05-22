Какой процент платить инвестору: на что ориентироваться при привлечении частных вложений

Однако дать универсальный ответ на него невозможно. Причина в том, что:

каждый инвестор имеет свои ожидания по доходности,

уровень риска и стадия развития бизнеса варьируются,

условия инвестирования могут значительно отличаться.

Инвесторы бывают разными. Одним интересна высокая доходность и рост, другим — стабильность и гарантии.

Чтобы понять, какой процент платить инвестору, сначала необходимо разобраться:

Какое инвестиционное предложение вы формируете. Какой тип инвестора вы хотите привлечь.

Разберёмся подробнее.

Что такое инвестиционное предложение и как его правильно оформить

Инвестиционный продукт — это сформулированное предложение для инвестора, содержащее:

точную сумму, которую вы привлекаете;

условия вложения;

сроки возврата капитала;

способ получения прибыли;

предполагаемую доходность;

перечень рисков.

Если вы не обозначите эти параметры, инвестору будет не на что опереться.

Он оценивает бизнес как механизм: вложил средства — получил прибыль. Всё предельно прагматично.