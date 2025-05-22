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Егор Рощупкин
Инвестиции

Какой процент платить инвестору: на что ориентироваться при привлечении частных вложений

Когда бизнесмен задумывается о привлечении инвестиций, одним из первых вопросов становится: какой процент платить инвестору?

Однако дать универсальный ответ на него невозможно. Причина в том, что:

  • каждый инвестор имеет свои ожидания по доходности,

  • уровень риска и стадия развития бизнеса варьируются,

  • условия инвестирования могут значительно отличаться.

Инвесторы бывают разными. Одним интересна высокая доходность и рост, другим — стабильность и гарантии.

Чтобы понять, какой процент платить инвестору, сначала необходимо разобраться:

  1. Какое инвестиционное предложение вы формируете.

  2. Какой тип инвестора вы хотите привлечь.

Разберёмся подробнее.

Что такое инвестиционное предложение и как его правильно оформить

Инвестиционный продукт — это сформулированное предложение для инвестора, содержащее:

  • точную сумму, которую вы привлекаете;

  • условия вложения;

  • сроки возврата капитала;

  • способ получения прибыли;

  • предполагаемую доходность;

  • перечень рисков.

Если вы не обозначите эти параметры, инвестору будет не на что опереться.

Он оценивает бизнес как механизм: вложил средства — получил прибыль. Всё предельно прагматично.

Типы инвесторов и какие проценты они готовы получать

1. Инвесторы с высокой толерантностью к риску

Обычно это частные лица или бизнес-ангелы, которые ориентированы на кратный возврат вложений и готовы вкладываться на ранних этапах.

Они ищут:

  • возможность кратного роста,

  • масштабируемость,

  • уникальные идеи,

  • быструю окупаемость (2–4 года).

Ожидаемая доходность: от 60% до 100% годовых.

Форматы предложений:

  • доля в компании,

  • конвертируемые займы,

  • процент от выручки с бонусами.

2. Инвесторы с умеренным аппетитом к риску

Это те, кто предпочитает устойчивые бизнес-модели с прогнозируемой доходностью.

Им важно:

  • прозрачная модель дохода,

  • соотношение доход/риск,

  • наличие стабильной выручки.

Ожидаемая доходность: 30–60% в год.

Форматы:

  • займ под процент,

  • участие в чистой прибыли (например, 10% в течение 2 лет),

  • комбинированные схемы (займ + бонусы при достижении целей).

3. Консервативные инвесторы (максимум надёжности)

Они не гонятся за сверхдоходами и хотят минимизировать потери.

Их интересует:

  • юридическая чистота,

  • наличие залогов,

  • стабильный бизнес.

Ожидаемая доходность: 12–20% в год.

Форматы:

  • стандартный договор займа,

  • целевой кредит на оборудование или товар,

  • возврат, привязанный к выручке с ограничением убытков.

Как выбрать модель и рассчитать, какой процент платить инвестору

Прежде чем выйти на инвестора, проанализируйте:

1. На каком этапе находится ваш бизнес?

  • Есть ли стабильная прибыль?

  • Можете ли вы погашать займ ежемесячно?

2. На какие цели нужны средства?

  • На пополнение оборотных средств?

  • На масштабирование?

  • На разработку новых продуктов?

3. Какие гарантии вы готовы предоставить?

  • Имущество?

  • Доля в бизнесе?

  • Прозрачность и контроль?

Примеры:

  • У вас прибыльный бизнес по производству — привлекайте консервативных инвесторов под 15–18% годовых.

  • Вы развиваете цифровую платформу с растущей выручкой — ищите умеренного инвестора.

  • Запускаете стартап с потенциалом x5? Обратитесь к агрессивным инвесторам, они готовы на риск ради высоких процентов.

Вывод: сколько процентов платить инвестору — зависит от множества факторов

Вопрос "какой процент платить инвестору" — не про среднюю цифру по рынку. Всё зависит от:

  • стадии и устойчивости вашего бизнеса;

  • типа инвестора;

  • формы инвестирования;

  • уровня предполагаемого риска.

Инвесторам важно не только сколько, но и как они получат прибыль.

Создайте понятное, прозрачное и логичное предложение — и процент согласуется сам собой.

Информации об авторе

Егор Рощупкин

Егор Рощупкин

Индивидуальный предприниматель в ИП

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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