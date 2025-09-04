Как взять займ у инвестора: полное руководство для предпринимателей

1. Что значит взять займ у инвестора

Займ от инвестора — это не кредит из банка, а прямое соглашение между предпринимателем и частным лицом или фондом.

Форматы могут быть разные:

Классический займ — деньги под фиксированный процент, возвращаются по графику.

Целевой займ — средства идут строго на заявленные цели (например, оборудование или маркетинг).

Конвертируемый займ — при успехе проекта займ может превратиться в долю в компании.

Главное отличие от банка: здесь ключевую роль играет доверие и прозрачность, а не залог и кредитная история.